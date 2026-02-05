 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,02 x 19 2 100 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,03 x 15 2 100 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 100 x 12,5 2 1,03 Футбол Италия. Кубок Аталанта Ювентус 1 2,75 x 3,25 2 2,6 Футбол Испания. Кубок Бетис Атлетико 1 3,45 x 3,55 2 2,08 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,5 x 3,35 2 2,85 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,65 x 3,4 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,6 x 4,5 2 4,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,7 x 4,2 2 1,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,22 x 6,1 2 14 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Российский вратарь Сергей Бобровский установил рекорд НХЛ

Сергей Бобровский установил рекорд НХЛ по скорости достижения 450 побед
Голкипер установил исторический рекорд НХЛ, достигнув отметки в 450 побед в регулярных чемпионатах. На это ему потребовалось 793 матча, что на 23 игры меньше предыдущего достижения
Сергей Бобровский
Сергей Бобровский (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

Российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по скорости достижения 450 побед в регулярных чемпионатах. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Достижение 37-летний голкипер оформил в матче против «Бостон Брюинз», который завершился со счетом 5:4 в серии буллитов в пользу «Флориды». Бобровский отразил 25 бросков по своим воротам из 29 и трижды справился с буллитами в овертайме.

Для достижения отметки в 450 побед Бобровскому потребовалось 793 матча в регулярных чемпионатах. Таким образом, он побил предыдущее достижение, принадлежавшее канадскому вратарю Марку-Андре Флери, который одержал 450-ю победу в своей 816-й игре.

По общему количеству побед Бобровский стал восьмым голкипером в истории НХЛ, достигшим этого рубежа. Лидером списка остается канадец Мартин Бродо с 691 победой. Бобровский также является вторым вратарем-европейцем в этом элитном клубе, уступая только шведу Хенрику Лундквисту (459 побед).

Голкипер играет за «Пантерз» с 2019 года. Он двукратный обладатель Кубка Стэнли вместе с «Флорида Пантерз», дважды признавался лучшим голкипером сезона в НХЛ (2013, 2017).

«Бостон» находится на пятом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона Восточной конференции, имея в своем активе 69 очков. «Флорида» прервала серию из четырех поражений и занимает седьмую строчку с 61 очком.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием больше $800 млрд

ЦИК назвала дату выборов в Госдуму

Минцифры расширило «Белый список» приложений

Bloomberg узнал, что США подготовили санкции против России

Politico объяснило смену тона России на переговорах в Абу-Даби

Приставы объяснили, когда можно изъять домашнее животное

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Хоккей Сергей Бобровский НХЛ Флорида Пантерз Бостон Брюинз
Материалы по теме
Главный тренер сборной Франции по хоккею хотел бы видеть россиян на ОИ-26
Спорт
Хоккеисты «Торпедо» вошли в число игроков недели КХЛ после разгрома СКА
Спорт
Агент россиян в НХЛ назвал самых перспективных молодых хоккеистов страны
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
Рослесхоз включил американский клен в перечень вредных растений для лесов Общество, 09:34
На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба Общество, 09:27
Российский вратарь Сергей Бобровский установил рекорд НХЛ Спорт, 09:24
После обрушения крыши в сельской школе Новосибирской области завели дело Общество, 09:19
Какие планировки ценят арендаторы: 5 важных параметров РБК и ПИК, 09:15
Гинцбург объявил об окончании испытаний вакцины против ротавируса Общество, 09:14
Нейросеть вычислила города с подешевевшими в январе новостройками Недвижимость, 09:14
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Главу управления Россельхознадзора в Приморье арестовали по делу о взятке Общество, 09:07
Когда с директора взыскивают убытки: три условия для победы в судеПодписка на РБК, 09:06
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану Политика, 09:05
Кириленко оценил баскетбольные навыки Овечкина Спорт, 09:02
Олимпийский допинг: как Игры-2026 скажутся на экономике ИталииПодписка на РБК, 09:01
В НХЛ состоялся крупнейший обмен года с участием одного из лучших россиян Спорт, 08:59
Какие навыки указать в резюме в 2026 году — рекомендации рекрутеровПодписка на РБК, 08:41