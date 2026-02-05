Российский вратарь Сергей Бобровский установил рекорд НХЛ

Голкипер установил исторический рекорд НХЛ, достигнув отметки в 450 побед в регулярных чемпионатах. На это ему потребовалось 793 матча, что на 23 игры меньше предыдущего достижения

Сергей Бобровский (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

Российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по скорости достижения 450 побед в регулярных чемпионатах. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Достижение 37-летний голкипер оформил в матче против «Бостон Брюинз», который завершился со счетом 5:4 в серии буллитов в пользу «Флориды». Бобровский отразил 25 бросков по своим воротам из 29 и трижды справился с буллитами в овертайме.

Для достижения отметки в 450 побед Бобровскому потребовалось 793 матча в регулярных чемпионатах. Таким образом, он побил предыдущее достижение, принадлежавшее канадскому вратарю Марку-Андре Флери, который одержал 450-ю победу в своей 816-й игре.

По общему количеству побед Бобровский стал восьмым голкипером в истории НХЛ, достигшим этого рубежа. Лидером списка остается канадец Мартин Бродо с 691 победой. Бобровский также является вторым вратарем-европейцем в этом элитном клубе, уступая только шведу Хенрику Лундквисту (459 побед).

Голкипер играет за «Пантерз» с 2019 года. Он двукратный обладатель Кубка Стэнли вместе с «Флорида Пантерз», дважды признавался лучшим голкипером сезона в НХЛ (2013, 2017).

«Бостон» находится на пятом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона Восточной конференции, имея в своем активе 69 очков. «Флорида» прервала серию из четырех поражений и занимает седьмую строчку с 61 очком.