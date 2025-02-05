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Играющий в США российский баскетболист рассказал, что ему желают умереть

Защитник Егор Демин, выступающий за Университет Бригама Янга, выложил скриншот с сообщениями от незнакомого пользователя, который «желает ему смерти и молится об этом»
Егор Демин
Егор Демин (Фото: Chris Gardner / Getty Images)

Российский баскетболист Егор Демин, выступающий в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) за Университет Бригама Янга (BYU Cougars), получил сообщения с пожеланиями смерти. Об этом 18-летний спортсмен сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Демин выложил в сторис скриншот с сообщениями от незнакомого пользователя, который желает ему смерти.

Демин проводит первый сезон в NCAA. В 19 матчах за BYU Cougars защитник в среднем набирал 11 очков, делал 5,7 передачи и 4 подбора.

Сын бывшего баскетболиста подмосковных «Химок» и пермского «Урал-Грейта» Владимира Демина с 2021 года выступал за мадридский «Реал», в том числе дважды завоевал титул победителя юниорской Евролиги и успел провести одну игру за главную команду. По окончании сезона 2023/24 Демин решил отправиться в США, этим летом россиянин может выйти на драфт НБА.

Согласно оценке ESPN, Демин входит в десятку лучших молодых баскетболистов, выступающих за университетские команды.

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Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол Егор Демин США угрозы
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