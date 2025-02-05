В «Зените» назвали далекой от реальности информацию о возвращении Малкома
Информация о переговорах «Зенита» с саудовским «Аль-Хилялем» по поводу возможного трансфера бразильца Малкома не соответствует действительности, заявил Vseprosport председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.
«В очередной раз информация от источников по Малкому далека от реальности, как Луна от Земли», — заявил Медведев.
Ранее 5 февраля «РИА Новости» сообщило, что «Зенит» вел переговоры о возвращении Малкома, но не смог договориться об условиях трансфера.
Малком выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год. В августе 2023-го петербургский клуб продал его «Аль-Хилялю» за €60 млн. В феврале 2023-го Малком получил российское гражданство.
В составе «Аль-Хиляля» 27-летний Малком провел 73 матча, забил 30 голов и сделал 25 результативных передач.
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