«Динамо» подарит форму одноклубнику Роналду, носящему мерч «бело-голубых»

Недавно защитник «Ан-Насра» и сборной Саудовской Аравии Али Ладжами приехал на очередную игру в мерче «Динамо» — толстовке с литерой «Д» и надписью «Москва»

Али Ладжами (Фото: Robert Cianflone / Getty Images)

«Динамо» подарит игровую форму клуба футболисту саудовского «Ан-Насра» Али Ладжами после того, как защитник приехал на очередную игру в мерче московского клуба. Об этом «Матч ТВ» сообщили в пресс-службе бело-голубых.

Ранее в соцсетях завирусилось видео, как Ладжами приехал на игру в толстовке с литерой «Д» и надписью «Москва».

«Мерч «Динамо» пользуется популярностью в самых разных странах. Например, нашу новую игровую форму или те самые вещи из коллаборации со знаменитым дизайнером Найджелом Кэборном очень активно приобретают туристы из арабских стран, которые гуляют по Красной площади и заходят в Дом «Динамо» в ГУМе», — сообщили в пресс-службе «бело-голубых».

Там добавили, что 6 февраля в Абу‑Даби, где «Динамо» находится на сборах, будет бизнес‑завтрак РПЛ с участием одного из директоров «Ан‑Насра». Там «Динамо» и планирует передать подарок для Ладжами, а также для его знаменитого одноклубника Криштиану Роналду.

28-летний Ладжами, защитник сборной Саудовской Аравии, выступает за «Ан-Наср» с 2020 года.