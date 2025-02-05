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Чемпион MotoGP разбил шлем при падении на тестах. Видео

Чемпион MotoGP разбил шлем при падении на тестах и попал в больницу
Испанец Хорхе Мартин потерял контроль над своим мотоциклом, перелетел через руль и рухнул на землю, разбив шлем об асфальт. Его отправили в больницу для дальнейшего обследования
Хорхе Мартин
Хорхе Мартин (Фото: Mirco Lazzari / Getty Images)

Действующий чемпион MotoGP испанец Хорхе Мартин был доставлен в больницу, после того как стал участником двух аварий в первый день предсезонных тестов в Малайзии. Об этом сообщает Daily Mail.

27-летний мотогонщик в межсезонье сменил команды, перейдя из Pramac Ducati в Aprilia. Предсезонные тесты начались для него очень неудачно.

Испанец упал с байка в самом начале сессии, но остался невредим и смог продолжить выступления. Но уже через 13 кругов он потерял контроль над своим мотоциклом, перелетел через руль и ударился лицом об асфальт, разбив при этом шлем.

Гонщику помогли медики, он смог сам встать, но в итоге был отправлен в больницу с болями в ноге и руке для дальнейшего обследования.

Первый Гран-при нового сезона MotoGP пройдет 2 марта в Таиланде.

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