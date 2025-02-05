Тайгер Вудс сообщил о смерти матери

Култида Вудс умерла в возрасте 78 лет

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Мать легендарного гольфиста Тайгера Вудса Култида скончалась в возрасте 78 лет. Об этом в соцсети Х сообщил сам спортсмен.

Он не назвал причину и не сказал, где она умерла.

«Она была моей самой большой поклонницей, самой большой сторонницей, без нее ни одно из моих личных достижений не было бы возможным», — написал Вудс.

Култида Пунсавад родилась в Канчанабури (Таиланд) 30 сентября 1946 года и познакомилась с Эрлом Вудсом в Бангкоке, где он был на военном задании. Отец Тайгера Вудса умер в 2006-м.

В своей речи на церемонии включения в Зал славы мирового гольфа в 2022 году Тайгер Вудс выражал благодарность своим родителям за то, что они обеспечили ему ранний старт в спорте, в котором он затем много лет доминировал.

49-летний Вудс является 15-кратным победителем «мэйджоров» (второе место в истории вслед за Джеком Никлаусом с 18 победами). В июне 2022 года Forbes писал, что Вудс стал третьим спортсменом-миллиардером в истории. До него заработать более $1 млрд удалось баскетболистам Майклу Джордану и Леброну Джеймсу.