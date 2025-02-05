Легенда футбола. Какие главные рекорды побил Криштиану Роналду

Один из величайших футболистов в истории, пятикратный обладатель «Золотого мяча» и четырехкратный обладатель «Золотой бутсы», Криштиану Роналду отмечает свое 40-летие. «РБК Спорт» собрал ключевые рекорды его карьеры

Фото: IMAGONAUSHAD/ Global Look Press

Мировые рекорды

На чемпионате мира-2018 в матче против Испании на групповом этапе Криштиану Роналду удалось стать самым возрастным игроком, оформившим хет-трик: на тот момент футболисту было 33 года и 130 дней.

В 2021 году в матче против сборной Люксембурга в квалификации к ЧМ-2022 Роналду также оформил хет-трик и стал первым, кто сделал это в десятый раз.

Фото: AP/TASS

В 2023 году Криштиану Роналду был удостоен награды Книги рекордов Гиннесса за 200 матчей, сыгранных за сборную Португалии за 20 лет (дебютировал в сборной Португалии 20 августа 2003 года).

В октябре 2024 года в матче третьего тура группового этапа Лиги наций португальская сборная обыграла команду Польши со счетом 3:1. Роналду, отличившийся забитым голом, стал рекордсменом по количеству победных матчей за национальную сборную, достигнув 100-го успеха.

Количество голов за сборную Португалии также сделало Криштиану первым по этому показателю — футболист отличился 133 заброшенными мячами.

В понедельник, 3 февраля 2025 года, Роналду в матче против «Аль-Васля» в Лиге чемпионов АФК забил два гола, что помогло «Аль-Насру» выиграть с крупным счетом — 3:0. Теперь на счету Роналду 923 гола в разных турнирах за карьеру.

Уникальные достижения

Фото: AP/TASS

В апреле 2017 года Криштиану Роналду оформил дубль в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с немецкой «Баварией», став первым футболистом, который достиг отметки 100 голов в европейских турнирах. Через шесть дней футболист оформил хет-трик против той же команды и стал первым, кто забил 100 мячей в Лиге чемпионов УЕФА.

Португалец также установил рекорд, став первым футболистом, который забил более десяти голов в четырех сезонах Лиги чемпионов подряд с 2011 по 2015 год.

В апреле 2016 года в матче с «Эйбаром» (4:0) Роналду забил 30-й гол в сезоне. Он стал первым игроком, который забил 30 мячей в шести сезонах подряд в Ла Лиге.

К тому же Роналду выиграл все индивидуальные и командные награды в двух разных клубах — «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид», включая Лигу чемпионов и «Золотой мяч».

40-летний Роналду стал первым футболистом, завоевавшим титулы Премьер-лиги, Ла Лиги и Серии А: три чемпионства с «Манчестер Юнайтед», два — с «Реалом» и одно — с «Ювентусом». В 2018 году он стал первым футболистом, выигравшим Лигу чемпионов пять раз.

Кроме того, Роналду остается игроком, сыгравшим наибольшее количество матчей на чемпионатах Европы — 30. А также рекордсменом по числу выходов в полуфиналы чемпионатов Европы (2004, 2012, 2016).

Клубные рекорды

Фото: JOSE COELHO/EPA

В сезоне 2007/08 Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», по итогам которого был удостоен «Золотой бутсы» как лучший бомбардир Европы. Он стал первым и единственным игроком клуба, которому удалось достичь этого успеха.

В 2009 году Роналду начал выступать за мадридский «Реал», где провел девять сезонов до июля 2018-го. За это время Криштиану установил несколько рекордов, забив за наименьшее количество игр 50, 100, 200, 250 и 300 голов. Он считается также лучшим бомбардиром «Реала», отметившись 450 голами в 438 матчах.

Роналду в матче против «Мальорки» забил свой юбилейный, 350-й гол за клуб в марте 2013 года. Сделать ему это удалось за 335 матчей. Он также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов УЕФА. В сезоне 2013/14 Роналду установил рекорд по числу голов, забив 17 мячей за 11 матчей в турнире.

В ноябре 2018 года Криштиану Роналду сыграл за «Ювентус» в матче против «Валенсии» в Лиге чемпионов, сделал результативную передачу и помог команде выиграть с минимальным счетом — 1:0. Эта победа стала для него 100-й в турнире. Роналду стал первым футболистом, который достиг этой отметки.

Кроме того, в 2024 году капитан сборной Португалии, забивший 140 голов и выигравший турнир пять раз, был признан лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов.

Евро-2024

40-летний Роналду побил три рекорда на Евро-2024. Футболист стал самым возрастным капитаном турнира. Помимо этого португалец в шестой раз выступил на Евро, что также считается рекордом.

Кроме того, Роналду впервые завершил турнир, не забив ни одного гола, отметившись лишь голевой передачей. С этой передачей он стал самым возрастным автором ассиста и повторил рекорд по количеству голевых передач на Евро.