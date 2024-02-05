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Футболисты двух российских клубов устроили драку после матча в Турции

Футболисты «СКА-Хабаровска» и «Челябинска» подрались после матча в Анталье
После товарищеского матча «СКА-Хабаровска» и «Челябинска» (3:4) на поле началась потасовка. В хабаровском клубе заявили, что их игрок Саид Алиев «взорвался» из-за оскорблений соперника
Фото: Официальный сайт ФК «‎СКА-Хабаровск»
Фото: Официальный сайт ФК «‎СКА-Хабаровск»

Футболисты «СКА-Хабаровска» и «Челябинска» устроили потасовку после товарищеского матча на сборах в турецкой Анталье. Начало стычки попало в трансляцию встречи на YouTube-канале хабаровского клуба, после чего камеру увели на центр поля.

Видео: YouTube-канал «СКА-Хабаровска»

Команды отыграли два тайма по 45 минут и еще два по 15 минут, победу со счетом 4:3 одержал «Челябинск», выступающий во Второй лиге.

Гендиректор «СКА-Хабаровска» Михаил Гусев заявил «Чемпионату», что потасовка обошлась без травм. «Футболист «Челябинска» начал оскорблять Саида Алиева, а Саид взорвался и выпустил эмоции», — объяснил причину стычки Гусев.

«СКА-Хабаровск» занимает 11-е место в Первой лиге.

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Анна Сатдинова
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