Футболисты двух российских клубов устроили драку после матча в Турции
Футболисты «СКА-Хабаровска» и «Челябинска» устроили потасовку после товарищеского матча на сборах в турецкой Анталье. Начало стычки попало в трансляцию встречи на YouTube-канале хабаровского клуба, после чего камеру увели на центр поля.
Команды отыграли два тайма по 45 минут и еще два по 15 минут, победу со счетом 4:3 одержал «Челябинск», выступающий во Второй лиге.
Гендиректор «СКА-Хабаровска» Михаил Гусев заявил «Чемпионату», что потасовка обошлась без травм. «Футболист «Челябинска» начал оскорблять Саида Алиева, а Саид взорвался и выпустил эмоции», — объяснил причину стычки Гусев.
«СКА-Хабаровск» занимает 11-е место в Первой лиге.
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