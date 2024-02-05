Финал чемпионата мира по футболу — 2026 пройдет на арене NFL в Нью-Джерси
Финальный матч чемпионата мира по футболу в 2026 году пройдет на стадионе «Метлайф Стэдиум» в штате Нью-Джерси. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА). Встреча на арене, вмещающей 82,5 тыс. зрителей, состоится 19 июля.
Мундиаль примут США, Канада и Мексика. Матч — открытие чемпионата мира пройдет 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико. Игра за бронзовые медали состоится в Майами на арене «Хард Рок Стэдиум», вмещающей 64 767 зрителей.
В турнире 2026 года примут участие 48 команд. Сборные будут разделены на 12 групп по четыре сборные, из которых по две выйдут в плей-офф вместе с восемью лучшими командами из занявших третьи места. Всего будет сыграно 104 матча. В последних мундиалях принимали участие по 32 сборные, турнир состоял из 64 матчей.
В последний раз США принимали чемпионат мира в 1994 году, Мексика — в 1986-м, Канада примет матчи мирового первенства впервые.
«Метлайф Стэдиум» является стадионом для американского футбола. Арена была построена в 2010 году. На ней постоянно играют две команды Национальной футбольной лиги (NFL) — «Нью-Йорк Джайантс» и «Нью-Йорк Джетс». У владельцев «Метлайф Стэдиум» уже есть опыт проведения международных футбольных матчей: например, в июле 2019 года там прошла игра товарищеского турнира Международный кубок чемпионов между мадридскими «Реалом» и «Атлетико» (3:7).
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале мундиаля 2022 года в Катаре победила национальную команды Франции.
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