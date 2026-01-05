 Перейти к основному контенту

Спорт


Россиянина второй раз подряд признали лучшим игроком недели в НХЛ

Кучерова второй раз подряд признали лучшим игроком недели в НХЛ
В тройку звезд недели вошли Никита Кучеров, Сидни Кросби и Остон Мэттьюс. Кучеров набрал десять очков в трех матчах, в том числе пять — в игре с «Сан-Хосе»
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: Frank Gunn / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ, сообщила пресс-служба лиги. У россиянина три гола и семь результативных передач в трех играх.

Кучеров помог «Тампе» продлить победную серию до семи матчей и возглавить Восточную конференцию.

В матче с «Сан-Хосе Шаркс» (7:3) Кучеров в восьмой раз в карьере набрал пять очков (1+4). Россиянина признавали лучшим игроком НХЛ и на прошлой неделе.

Вторым в списке лучших игроков стал Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз», у него четыре гола и четыре передачи в четырех матчах.

Замкнул тройку лучших Остон Мэттьюс из «Торонто Мейпл Лифс» — он забил пять голов и сделал передачу в двух играх.

Кучеров с 59 очками занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров сезона.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Никита Кучеров Тампа-Бэй Лайтнинг Сидни Кросби Остон Мэттьюс
