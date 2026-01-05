Россиянина второй раз подряд признали лучшим игроком недели в НХЛ
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ, сообщила пресс-служба лиги. У россиянина три гола и семь результативных передач в трех играх.
Кучеров помог «Тампе» продлить победную серию до семи матчей и возглавить Восточную конференцию.
В матче с «Сан-Хосе Шаркс» (7:3) Кучеров в восьмой раз в карьере набрал пять очков (1+4). Россиянина признавали лучшим игроком НХЛ и на прошлой неделе.
Вторым в списке лучших игроков стал Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз», у него четыре гола и четыре передачи в четырех матчах.
Замкнул тройку лучших Остон Мэттьюс из «Торонто Мейпл Лифс» — он забил пять голов и сделал передачу в двух играх.
Кучеров с 59 очками занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров сезона.
