Клуб НХЛ «Сент-Луис» продлил контракт с российским нападающим

Алексей Торопченко играет за «Сент-Луис» пятый сезон, он продлил контракт на два года со средней зарплатой $2,5 млн

Алексей Торопченко (Фото: Dilip Vishwanat / Getty Images)

Российский нападающий Алексей Торопченко продлил соглашение с «Сент‑Луис Блюз» на два сезона, сообщается на сайте клуба НХЛ.

Торопченко в среднем будет зарабатывать $2,5 млн за сезон.

Россиянин выступает за «Сент‑Луис» с сезона 2021/22.

В этом сезоне на счету 26-летнего форварда два гола и три передачи в 27 матчах.

«Сент-Луис» занимает 11-е место в Западной конференции.