Клуб НХЛ «Сент-Луис» продлил контракт с российским нападающим
Российский нападающий Алексей Торопченко продлил соглашение с «Сент‑Луис Блюз» на два сезона, сообщается на сайте клуба НХЛ.
Торопченко в среднем будет зарабатывать $2,5 млн за сезон.
Россиянин выступает за «Сент‑Луис» с сезона 2021/22.
В этом сезоне на счету 26-летнего форварда два гола и три передачи в 27 матчах.
«Сент-Луис» занимает 11-е место в Западной конференции.
