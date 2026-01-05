 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Клуб НХЛ «Сент-Луис» продлил контракт с российским нападающим

Клуб НХЛ «Сент-Луис» продлил контракт с российским нападающим Торопченко
Алексей Торопченко играет за «Сент-Луис» пятый сезон, он продлил контракт на два года со средней зарплатой $2,5 млн
Алексей Торопченко
Алексей Торопченко (Фото: Dilip Vishwanat / Getty Images)

Российский нападающий Алексей Торопченко продлил соглашение с «Сент‑Луис Блюз» на два сезона, сообщается на сайте клуба НХЛ.

Торопченко в среднем будет зарабатывать $2,5 млн за сезон.

Россиянин выступает за «Сент‑Луис» с сезона 2021/22.

В этом сезоне на счету 26-летнего форварда два гола и три передачи в 27 матчах.

«Сент-Луис» занимает 11-е место в Западной конференции.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Сент-Луис Блюз
