Бестемьянова осудила ISU за список лучших моментов Олимпиад без россиян

ISU опубликовал подборку лучших эпизодов Игр с 1984 года, не отметив достижений российских и советских фигуристов. Бестемьянова заявила, что это непрофессионализм и в списке точно должны быть Роднина и Пахомова с Горшковым

Наталья Бестемьянова (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Чемпионка Олимпиады-1988 в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила «Матч ТВ», что считает «нонсенсом и хамством» отсутствие отечественных фигуристов в опубликованной на сайте Международного союза конькобежцев (ISU) подборке «самых знаковых» моментов Олимпиад.

ISU опубликовал подборку лучших эпизодов Игр с 1984 года. Среди них, в частности, упоминаются номера Катарины Витт, обыгравшей в 2002-м Ирину Слуцкую Сары Хьюз, Юдзуру Ханю, а также Алены Савченко и Бруно Массо.

«Очевидно, что там должна была быть Ирина Роднина — любая из ее трех побед на Олимпийских играх, хоть с Улановым, хоть с Зайцевым. Конечно, должны быть Пахомова с Горшковым как первые олимпийские чемпионы в танцах на льду, это точно знаковый момент в истории», — сказала Бестемьянова, добавив, что и других достойных выступлений отечественных спортсменов очень много.

По ее словам, отсутствие российских и советских фигуристок «показывает, насколько в ISU сидят непрофессиональные люди, которые совершенно ничего не понимают в фигурном катании».

На Играх-2026 в Италии из российских фигуристов смогут выступить только Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Александр Горшков и Людмила Пахомова выиграли золото Игр в Инсбруке в 1976-м. Роднина завоевала золото Игр-1972 с Алексеем Улановым, а также победила на Олимпиадах 1976 и 1980 годов с Александром Зайцевым.