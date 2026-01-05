Чемпион Шотландии уволил тренера через месяц после назначения

Чемпион Шотландии «Селтик» уволил тренера Нанси через месяц после назначения

Вильфрид Нанси (Фото: Ian MacNicol / Getty Images)

«Селтик» уволил главного тренера Вильфрида Нанси, его помощники и глава отдела футбольных операций Пол Тисдейл также покинут клуб, сообщила пресс-служба команды из Глазго.

О назначении Нанси клуб объявил 3 декабря, его контракт был рассчитан на два с половиной сезона.

Нанси ранее работал в «Монреале» и «Коламбус Крю», с которым стал чемпионом MLS и выиграл Кубок лиг. В 2024-м его признали лучшим тренером MLS.

«Селтик», действующий чемпион, 3 января уступил со счетом 1:3 «Рейнджерс» и отстает от лидирующего «Хартс» на шесть очков.

«Селтик» проиграл шесть из восьми матчей под руководством Нанси.