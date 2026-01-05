Чемпион Шотландии уволил тренера через месяц после назначения
«Селтик» уволил главного тренера Вильфрида Нанси, его помощники и глава отдела футбольных операций Пол Тисдейл также покинут клуб, сообщила пресс-служба команды из Глазго.
О назначении Нанси клуб объявил 3 декабря, его контракт был рассчитан на два с половиной сезона.
Нанси ранее работал в «Монреале» и «Коламбус Крю», с которым стал чемпионом MLS и выиграл Кубок лиг. В 2024-м его признали лучшим тренером MLS.
«Селтик», действующий чемпион, 3 января уступил со счетом 1:3 «Рейнджерс» и отстает от лидирующего «Хартс» на шесть очков.
«Селтик» проиграл шесть из восьми матчей под руководством Нанси.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах