Спорт⁠,
0

Умер спортивный журналист Владимир Гескин

Спортивный журналист Владимир Гескин умер в 74 года
Гескин работал в спортивной журналистике с 1970-х, освещал девять Олимпиад, был одним из руководителей «Советского спорта» и сооснователем «Спорт-Экспресса»
Владимир Гескин в 2003 году
Владимир Гескин в 2003 году (Фото: Александр Федоров / Спорт-Экспресс / ИТАР-ТАСС)

Спортивный журналист Владимир Гескин умер на 75-м году жизни 5 января, сообщил РБК журналист Всеволод Кукушкин.

«Он ушел в мир иной сегодня. <...> Это произошло сегодня утром, поэтому еще не определились [с датой и местом прощания]», — сказал Кукушкин.

О смерти Гескина также сообщила в своем телеграм-канале журналистка RT и олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская.

Выпускник факультета журналистики МГУ, занимался спортивной журналистикой с 1974 года.

Гескин был одним из руководителей «Советского спорта» и одним из основателей «Спорт-Экспресса», освещал девять Олимпиад, писал книги.

Авторы
Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Анна Сатдинова
