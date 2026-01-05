 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Динамо» всухую проиграло аутсайдеру КХЛ

Московское «Динамо» всухую проиграло аутсайдеру КХЛ «Сочи»
«Сочи» победил со счетом 2:0. Победная шайба на счету Биттена, который побежал в атаку, выйдя со скамейки штрафников
Нападающий &laquo;Сочи&raquo; Дмитрий Кагарлицкий
Нападающий «Сочи» Дмитрий Кагарлицкий (Фото: Официальный сайт ХК «‎Сочи» )

Занимающий предпоследнее место в КХЛ «Сочи» обыграл московское «Динамо» на своем льду со счетом 2:0.

Шайбы забросили Уильям Биттен, который в момент начала атаки вышел со скамейки штрафников (14-я минута), и Жан-Кристоф Боден (53).

Вратарь хозяев Павел Хомченко отразил 39 бросков.

«Сочи» выиграл третий матч подряд.

У «Динамо», которое идет четвертым в Западной конференции, три поражения кряду.

В параллельном матче «Шанхай Дрэгонс» победили тольяттинскую «Ладу» со счетом 3:2.

