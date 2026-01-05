«Динамо» всухую проиграло аутсайдеру КХЛ
Занимающий предпоследнее место в КХЛ «Сочи» обыграл московское «Динамо» на своем льду со счетом 2:0.
Шайбы забросили Уильям Биттен, который в момент начала атаки вышел со скамейки штрафников (14-я минута), и Жан-Кристоф Боден (53).
Вратарь хозяев Павел Хомченко отразил 39 бросков.
«Сочи» выиграл третий матч подряд.
У «Динамо», которое идет четвертым в Западной конференции, три поражения кряду.
В параллельном матче «Шанхай Дрэгонс» победили тольяттинскую «Ладу» со счетом 3:2.
