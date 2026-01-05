 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Лидс Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 26 x 1,03 2 23 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Челси 1 13 x 1,05 2 43 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Бетис 1 1,02 x 19 2 100 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Дебютант «Формулы-1» назвал резервного пилота

Чжоу Гуаньюй стал резервным пилотом дебютирующей в F1 команды Cadillac
Чжоу Гуаньюй был утвержден в качестве резервного пилота Cadillac на сезон-2026. Ранее он был пилотом Sauber, а в прошлом сезоне был запасным в Ferrari
Чжоу Гуаньюй
Чжоу Гуаньюй (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Американская команда Cadillac, которая в 2026 году дебютирует в «Формуле-1», объявила о назначении китайца Чжоу Гуаньюя резервным пилотом.

26-летний Чжоу Гуаньюй, первый гонщик F1 из Китая, в прошлом году был резервным пилотом Ferrari, а в 2022 — 2024 годах выступал за Alfa Romeo / Sauber.

Основными пилотами Cadillac будут Валттери Боттас и Серхио Перес, которые пропустили прошлый сезон. Боттас уже был напарником китайца в Alfa Romeo.

«Нам нужен был кандидат, имеющий недавний опыт выступлений в «Формуле-1», готовый усердно работать в команде и понимающий сложности разработки автомобиля на протяжении всего сезона», — сказал руководитель команды Грэм Лоуден, отметив, что китайский гонщик идеально подходит Cadillac.

Первая гонка сезона пройдет в Мельбурне 8 марта.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Формула-1 Cadillac
Материалы по теме
В F1 самый напряженный финиш за 15 лет. Чего ждать от последней гонки
Спорт
Команда F1 продлила контракт с пилотом, который не набрал ни одного очка
Спорт
Грожан вернется за руль болида F1 впервые после аварии с участием Квята
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Силы ПВО сбили над Россией 50 украинских БПЛА Политика, 16:58
В США выбили окна в доме вице-президента Джей Ди Вэнса Политика, 16:55
Дебютант «Формулы-1» назвал резервного пилота Спорт, 16:45
Мадуро с кортежем провезли по Нью-Йорку и доставили в суд. Видео Политика, 16:39
Во Франции десять человек осуждены за кибербуллинг Брижит Макрон Политика, 16:28
Что может принести Украине председательство Кипра в Евросовете Политика, 16:19
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Путин поручил подготовить предложения о модернизации мер поддержки семей Политика, 16:05
Мадуро на вертолете привезли на суд в Нью-Йорке. Видео Политика, 16:04
«Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером Спорт, 16:03
Устойчивое изобилие для всех: 14 цитат о светлом будущем с ИИ Футурология, 16:00
Путин поручил восстановить темпы роста экономики в 2026 году Политика, 15:50
Лыжник Коростелев заявил, что у него есть шансы на медаль Олимпиады Спорт, 15:50
Проведет ли Украина выборы и референдум о мире в 2026 году Политика, 15:31