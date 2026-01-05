Дебютант «Формулы-1» назвал резервного пилота
Американская команда Cadillac, которая в 2026 году дебютирует в «Формуле-1», объявила о назначении китайца Чжоу Гуаньюя резервным пилотом.
26-летний Чжоу Гуаньюй, первый гонщик F1 из Китая, в прошлом году был резервным пилотом Ferrari, а в 2022 — 2024 годах выступал за Alfa Romeo / Sauber.
Основными пилотами Cadillac будут Валттери Боттас и Серхио Перес, которые пропустили прошлый сезон. Боттас уже был напарником китайца в Alfa Romeo.
«Нам нужен был кандидат, имеющий недавний опыт выступлений в «Формуле-1», готовый усердно работать в команде и понимающий сложности разработки автомобиля на протяжении всего сезона», — сказал руководитель команды Грэм Лоуден, отметив, что китайский гонщик идеально подходит Cadillac.
Первая гонка сезона пройдет в Мельбурне 8 марта.
