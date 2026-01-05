 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» благодаря дублю Зоркина

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в КХЛ благодаря дублю Зоркина
Встреча завершилась со счетом 2:1. Уфимский клуб третий раз обыграл «Нефтехимик» в текущем сезоне
Никита Зоркин
Никита Зоркин (Фото: Валерия Калугина / ТАСС)

Уфимский «Салават Юлаев» переиграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Встреча в Уфе завершилась со счетом 2:1.

У «Салавата Юлаева» дубль оформил защитник Никита Зоркин (11-я и 44-я минуты).

У гостей отличился Никита Хоружев (40).

«Нефтехимик» занимает пятую строчку в Восточной конференции, «Салават Юлаев» — седьмой.

Ранее в понедельник уфимский клуб подписал контракт с двукратным чемпионом мира Евгением Кузнецовым, от которого отказался магнитогорский «Металлург».

Теги
Екатерина Халимовская
Хоккей ХК Салават Юлаев ХК Нефтехимик КХЛ
