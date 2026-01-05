«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» благодаря дублю Зоркина
Уфимский «Салават Юлаев» переиграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Встреча в Уфе завершилась со счетом 2:1.
У «Салавата Юлаева» дубль оформил защитник Никита Зоркин (11-я и 44-я минуты).
У гостей отличился Никита Хоружев (40).
«Нефтехимик» занимает пятую строчку в Восточной конференции, «Салават Юлаев» — седьмой.
Ранее в понедельник уфимский клуб подписал контракт с двукратным чемпионом мира Евгением Кузнецовым, от которого отказался магнитогорский «Металлург».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах