Калинская вышла во второй круг турнира в Брисбене, где сыграет с Пегулой
Российская теннисистка Анна Калинская пробилась во второй круг турнира WTA-500 в австралийском Брисбене, обыграв 18-летнюю чешку Терезу Валентову.
Калинская одержала победу со счетом 6:4, 6:4.
Россиянка занимает 33-е место в рейтинге WTA, Валентова — 60-е.
За выход в третий круг Калинская поборется с шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой (США), которую обыграла только раз за четыре матча.
Ранее в понедельник на турнире в Брисбене неудачно стартовала россиянка Анна Блинкова (61-я) — она уступила белоруске Александре Соснович (113-я) со счетом 5:7, 1:6.
Со второго круга выступление в Брисбене начнут Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер и Людмила Самсонова.
