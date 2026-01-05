Калинская вышла во второй круг турнира WTA в Брисбене, где сыграет с Пегулой

Калинская вышла во второй круг турнира в Брисбене, где сыграет с Пегулой

Россиянка в двух сетах обыграла чешку Валентову — 6:4, 6:4. У Пегулы Калинская выиграла только один матч из четырех за карьеру

Анна Калинская (Фото: Marcio Machado / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Калинская пробилась во второй круг турнира WTA-500 в австралийском Брисбене, обыграв 18-летнюю чешку Терезу Валентову.

Калинская одержала победу со счетом 6:4, 6:4.

Россиянка занимает 33-е место в рейтинге WTA, Валентова — 60-е.

За выход в третий круг Калинская поборется с шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой (США), которую обыграла только раз за четыре матча.

Ранее в понедельник на турнире в Брисбене неудачно стартовала россиянка Анна Блинкова (61-я) — она уступила белоруске Александре Соснович (113-я) со счетом 5:7, 1:6.

Со второго круга выступление в Брисбене начнут Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер и Людмила Самсонова.