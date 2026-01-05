Стали известны финалисты молодежного чемпионата мира по хоккею

В первом полуфинале Швеции обыграла в серия булитов Финляндию (4:3), во втором Чехия сенсационно победила Канаду — 6:4

Сборные Швеции и Чехии сыграют в финале молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходите в американском Сент-Поле (штат Миннесота.

В первом полуфинале Швеции обыграла в серии буллитов Финляндию (4:3). Эти команды во второй раз подряд встретились в полуфинале. В прошлый раз с аналогичным итоговым счетом в серии буллитов победили финны.

Во втором полуфинале Чехия сенсационно победила Канаду — 6:4. При счете 2:2 канадец Майкл Хэдж дважды не реализовал штрафной бросок. Первый бросок судья не засчитал из-за нарушения правил со стороны вратаря. Чехия забросила победную шайбу за 1 минуту 14секунд до завершения основного времени. Чехия второй год подряд побеждает Канаду в плей-офф.

Финал пройдет в ночь на 6 января и начнется в 4:30 по московскому времени. Матч за третье место Финляндия — Канады начнется в 0:30 мск.Канада и США являлись фаворитами турнира по оценкам экспертов и букмекеров. Впервые с 2016 года финал молодежного чемпионата пройдет без североамериканской команды. С 2020-го победителями турнира становились исключительно североамериканские команды. С 2017 года только раз чемпионский титул взяла европейская команда — Финляндия в 2018-м. При этом с 2013 года никто кроме Канады (5 раз), США (5) и Финляндии (3) не побеждал в турнире.

Сборная Канады впервые с 2014 года и во второй раз в истории не смогла выйти в финал молодежного чемпионата мира третий раз подряд. Плей-офф на молодежном ЧМ ввели с 1996 года. Это самая продолжительная серия канадцев без финалов.

Сборная России с февраля 2022 года отстранена.