 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Лидс Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 26 x 1,03 2 23 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Челси 1 13 x 1,05 2 43 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Бетис 1 1,02 x 19 2 100 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Стали известны финалисты молодежного чемпионата мира по хоккею

В первом полуфинале Швеции обыграла в серия булитов Финляндию (4:3), во втором Чехия сенсационно победила Канаду — 6:4

Сборные Швеции и Чехии сыграют в финале молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходите в американском Сент-Поле (штат Миннесота.

В первом полуфинале Швеции обыграла в серии буллитов Финляндию (4:3). Эти команды во второй раз подряд встретились в полуфинале. В прошлый раз с аналогичным итоговым счетом в серии буллитов победили финны.

Во втором полуфинале Чехия сенсационно победила Канаду — 6:4. При счете 2:2 канадец Майкл Хэдж дважды не реализовал штрафной бросок. Первый бросок судья не засчитал из-за нарушения правил со стороны вратаря. Чехия забросила победную шайбу за 1 минуту 14секунд до завершения основного времени. Чехия второй год подряд побеждает Канаду в плей-офф.

Финал пройдет в ночь на 6 января и начнется в 4:30 по московскому времени. Матч за третье место Финляндия — Канады начнется в 0:30 мск.Канада и США являлись фаворитами турнира по оценкам экспертов и букмекеров. Впервые с 2016 года финал молодежного чемпионата пройдет без североамериканской команды. С 2020-го победителями турнира становились исключительно североамериканские команды. С 2017 года только раз чемпионский титул взяла европейская команда — Финляндия в 2018-м. При этом с 2013 года никто кроме Канады (5 раз), США (5) и Финляндии (3) не побеждал в турнире.

Сборная Канады впервые с 2014 года и во второй раз в истории не смогла выйти в финал молодежного чемпионата мира третий раз подряд. Плей-офф на молодежном ЧМ ввели с 1996 года. Это самая продолжительная серия канадцев без финалов.

Сборная России с февраля 2022 года отстранена.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Теги
молодежный чемпионат мира по хоккею сборная Канады
Материалы по теме
Олимпийский чемпион по хоккею из России завершил карьеру
Спорт
Лукашенко рассказал о последствиях падения во время хоккейного матча
Общество
Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Мировые рынки осторожно отреагировали на захват США президента Венесуэлы Инвестиции, 12:17
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Умерла сводная сестра Анны Франк, пережившая Холокост Общество, 12:11
«Прочитал, но ничего не понял». Как перестать читать бизнес-книги впустую Образование, 12:04
Какие гаджеты представят в 2026-м Apple, Samsung и другие бренды Life, 12:00
Кто из звезд мирового спорта ушел из жизни в 2025 году Спорт, 11:54
Заблокирована продажа 22,5 млн бутылок Aloe Vera, где нашли ацетон Общество, 11:54
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Новая жизнь Рублевки: чего хотят покупатели премиальных коттеджей РБК и Папушево Парк, 11:50
6 неудобных истин о дружбе, которые спасут ваши отношенияПодписка на РБК, 11:33
Тяжело раненного в Хорлах ребенка перевезли в Москву Общество, 11:29
Стал известен новый клуб одного из главных ассистентов в карьере Овечкина Спорт, 11:24
Сколько ядерного оружия было у разных стран в 2025 году. Инфографика Политика, 11:21
Стали известны финалисты молодежного чемпионата мира по хоккею Спорт, 11:12
Почему наш мозг саботирует долгосрочные цели и что с этим делать Образование, 11:08