В «Оренбурге» фразой «с кем не бывает» оценили избиение девушки новичком клуба

В клубе РПЛ фразой «с кем не бывает» ответили на избиение девушки игроком

Спортивный директор «Оренбурга» отметил, что в клубе не переживают о подписании чилийца Хорди Томпсона, который находится под следствием по обвинению в домашнем насилии. По словам Дмитрия Андреева, клуб «подсуетился» с трансфером

Хорди Томпсон (Фото: colocolo.cl)

«Оренбург» не переживает за свою репутацию из-за подписания чилийского нападающего Хорди Томпсона, который на родине находится под следствием по обвинению в домашнем насилии. Об этом Sport24 рассказал спортивный директор российского футбольного клуба Дмитрий Андреев.

«О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну, с кем не бывает?» — сказал Андреев.

По словам спортивного директора «Оренбурга», этот скандал помог клубу договориться о трансфере 19-летнего футболиста. «Понимали, если бы не было проблем с его девушкой, то не смогли бы позволить себе такого игрока. Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились. Томпсон — хороший игрок с большим потенциалом. Мы помогли ему. Надеюсь, он поможет нам», — отметил Андреев.

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин 3 января сообщил, что клуб договорился с чилийским «Коло-Коло» о трансфере Томпсона — это аренда с правом выкупа.

Футболист молодежной сборной Чили в прошлом сезоне провел 27 матчей за «Коло-Коло» во всех турнирах, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

В начале ноября прошлого года Томпсон был арестован по подозрению в избиении своей девушки, «Коло-Коло» отстранил его на неопределенный срок. Через неделю футболиста освободили под залог, дата судебного заседания по его делу еще не назначена.

«Оренбург» перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) занимает 14-е место, набрав 15 очков в 18 матчах.