 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Спорт ,  
0 

Евролига закрыла дело о подкупе судей финала Еврокубка с участием УНИКСа

Евролига закрыла дело о подкупе судей финала Кубка Европы с участием УНИКСа
Летом прошлого года украинский арбитр рассказал о попытке подкупить его за €10 тыс. перед матчем финальной серии Еврокубка-2021 между казанским клубом и «Монако». Евролига провела расследование, но не нашла доказательств подкупа
Матч финальной серии Еврокубка сезона 2020/21 между &laquo;Монако&raquo; и УНИКСом
Матч финальной серии Еврокубка сезона 2020/21 между «Монако» и УНИКСом (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Баскетбольная Евролига провела внутреннее расследование по поводу обвинений в попытке подкупа судей финальной серии Еврокубка (Кубка Европы) сезона 2020/21 года между казанским УНИКСом и «Монако». Как сообщается на сайте Евролиги, дело было закрыто из-за отсутствия доказательств.

«В результате расследования было установлено, что четкие доказательства, позволяющие установить попытку дачи взятки, отсутствуют. Поэтому дело было прекращено. Евролига по-прежнему привержена защите своих соревнований, применяя самые строгие протоколы мониторинга для выявления любых возможных действий, которые могут поставить под угрозу принципы честной игры», — говорится в сообщении.

В августе прошлого года украинский арбитр Николай Амбросов, входивший в судейскую бригаду той финальной серии, обвинил двух своих коллег в попытке дать ему взятку в размере €10 тыс. По словам Амбросова, за несколько дней до второй игры другой украинский арбитр Борис Рыжик в «зашифрованной форме» сообщил ему о предложении судить в пользу УНИКСа. В то время казанцев возглавлял грек Димитрис Прифтис, предложение о взятке сначала якобы поступило греческому арбитру Илиасу Коромиласу, который затем попытался договориться с коллегами.

Амбросов рассказал, что отказался от взятки. Игра тогда завершилась победой «Монако» со счетом 86:83.

УНИКС уступил в финальной серии второго по силе клубного европейского соревнования после Евролиги со счетом 0–2.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол УНИКС взятка Монако баскетбольная Евролига
Материалы по теме
В Сербии болельщики вывесили баннер о Белгороде во время матча Евролиги
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Евролига закрыла дело о подкупе судей финала Еврокубка с участием УНИКСа Спорт, 14:41
Прокуратура начала проверку после перебоев с подачей тепла в Подмосковье Город, 14:28
Nordwind объяснила 10-часовую задержку рейса в Венесуэлу неисправностью Общество, 14:21
Доля России в поставках газа Европе сократилась до 13% Бизнес, 13:59
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы Политика, 13:44
Над Черным морем сбили украинскую ракету «Нептун» Политика, 13:38
Канадского фигуриста обвинили в изнасиловании 11-летней давности Спорт, 13:24
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Касаткина проиграла второй ракетке мира в 1/4 финала турнира в Брисбене Спорт, 13:16
Умерла актриса из «Мэри Поппинс» Глинис Джонс Общество, 13:15
Финляндия допустила запрет на экспорт СПГ из России в 2025 году Политика, 12:57
В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу Политика, 12:44
Третий клуб НБА выведет из обращения игровой номер Шакила О'Нила Спорт, 12:39
От «Слова пацана» до «Бронепароходов»: что сегодня читают в России Pro, 12:35
«Макдоналдс» сообщил о последствиях для бизнеса из-за войны в Газе Бизнес, 12:20