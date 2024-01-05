Евролига закрыла дело о подкупе судей финала Еврокубка с участием УНИКСа

Летом прошлого года украинский арбитр рассказал о попытке подкупить его за €10 тыс. перед матчем финальной серии Еврокубка-2021 между казанским клубом и «Монако». Евролига провела расследование, но не нашла доказательств подкупа

Матч финальной серии Еврокубка сезона 2020/21 между «Монако» и УНИКСом (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Баскетбольная Евролига провела внутреннее расследование по поводу обвинений в попытке подкупа судей финальной серии Еврокубка (Кубка Европы) сезона 2020/21 года между казанским УНИКСом и «Монако». Как сообщается на сайте Евролиги, дело было закрыто из-за отсутствия доказательств.

«В результате расследования было установлено, что четкие доказательства, позволяющие установить попытку дачи взятки, отсутствуют. Поэтому дело было прекращено. Евролига по-прежнему привержена защите своих соревнований, применяя самые строгие протоколы мониторинга для выявления любых возможных действий, которые могут поставить под угрозу принципы честной игры», — говорится в сообщении.

В августе прошлого года украинский арбитр Николай Амбросов, входивший в судейскую бригаду той финальной серии, обвинил двух своих коллег в попытке дать ему взятку в размере €10 тыс. По словам Амбросова, за несколько дней до второй игры другой украинский арбитр Борис Рыжик в «зашифрованной форме» сообщил ему о предложении судить в пользу УНИКСа. В то время казанцев возглавлял грек Димитрис Прифтис, предложение о взятке сначала якобы поступило греческому арбитру Илиасу Коромиласу, который затем попытался договориться с коллегами.

Амбросов рассказал, что отказался от взятки. Игра тогда завершилась победой «Монако» со счетом 86:83.

УНИКС уступил в финальной серии второго по силе клубного европейского соревнования после Евролиги со счетом 0–2.