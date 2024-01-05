Канадского фигуриста обвинили в изнасиловании 11-летней давности

Жертвой предполагаемого изнасилования со стороны действующего чемпиона Канады в танцах на льду Николая Сёренсена стала на тот момент 22-летняя фигуристка, а ныне тренер из США. Ее имя не раскрывается

Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен (Фото: David Ramos / Getty Images)

Управление комиссара по спортивной честности Канады (Canada’s Office of the Sport Integrity Commissioner, OSIC) начало расследование в отношении выступающего в танцах на льду фигуриста Николая Сёренсена по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает USA Today.

Сёренсена обвинила бывшая фигуристка, а ныне тренер из США, имя которой не раскрывается. Она заявила, что изнасилование произошло в апреле 2012 года на вечеринке в Хартфорде (штат Коннектикут, США).

Женщина, которой тогда было 22 года, рассказала, что хранила молчание в течение многих лет и не обращалась к полиции или спортивным чиновникам, потому что боялась, что ее обвинят и никто ей не поверит. Она обращалась за психологической помощью и подумывала о подаче заявления о возбуждении уголовного дела в Коннектикуте, но обнаружила, что срок давности для таких дел истек.

Заявление в OSIC она подала летом этого года, после того как прочитала статью с интервью Сёренсена, в котором он говорил о важности обеспечения безопасности женщин в танцах на льду.

Сёренсен начинал свою карьеру в Дании, а с сезона 2018/19 стал выступать за Канаду. Гражданство страны он получил в 2021-м. Фигурист катается в паре с Лоранс Фурнье-Бодри, они стали девятыми на Олимпийских играх 2022 года в Пекине и пятыми на прошлогоднем чемпионате мира. Фигуристы являются многократными призерами этапов Гран-при, действующими чемпионами Канады.