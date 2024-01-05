Третий клуб НБА выведет из обращения игровой номер Шакила О'Нила
«Орландо Мэджик» выведет из обращения игровой номер «32», под которым выступал американский центровой Шакил О'Нил. Об этом сообщается на сайте НБА.
51-летний О'Нил станет первым игроком в истории «Орландо», номер которого появится под сводами арены клуба. Соответствующая церемония пройдет 13 февраля.
«Орландо» выбрал О'Нила под первым номером на драфте 1992 года, в клубе он выступал до 1996-го. В 295 матчах центровой в среднем набирал 27,2 очка и делал 12,5 подбора. В 1995 году он помог команде дойти до финала плей-офф НБА.
О'Нил также выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Феникс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». Он является четырехкратным чемпионом НБА, 15 раз принимал участие в Матчах звезд, трижды признавался самым ценным игроком финала НБА (2000–2002), а также по разу стал самым ценным и результативным игроком регулярного чемпионата (2000).
«Орландо» станет третьим клубом, который вывел из обращения игровой номер О'Нила. Ранее подобное сделали «Майами» и «Лейкерс».
В составе сборной США О'Нил стал олимпийским чемпионом (1996) и чемпионом мира (1994). В 2016 году центровой был введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.