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Осужденный за убийство паралимпиец Писториус вышел на свободу по УДО

Осужденный за убийство паралимпиец Оскар Писториус вышел на свободу по УДО
Шестикратный паралимпийский чемпион был осужден за убийство своей подруги Ривы Стенкамп, которое произошло в 2013 году. Он отбыл немногим более половины своего 13-летнего срока
Оскар Писториус
Оскар Писториус (Фото: Charlie Shoemaker / Getty Images)

Южноафриканский бегун-ампутант, шестикратный паралимпийский чемпион Оскар Писториус вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО), отсидев немногим более половины срока за убийство своей подруги Ривы Стенкамп. Об этом сообщает Reuters.

«Департамент исправительных учреждений может подтвердить, что Оскар Писториус является условно-досрочно освобожденным начиная с 5 января 2024 года. Сейчас он находится дома», — говорится в заявлении департамента тюрем ЮАР.

В заявлении, опубликованном адвокатом семьи Стинкамп, мать Ривы Джун сказала: «Не может быть справедливости, если ваш любимый человек никогда не вернется, и никакое количество отпущенного срока не вернет Риву. Это мы, оставшиеся, отбываем пожизненное заключение».

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Оскар Писториус

До истечения срока приговора в декабре 2029 года 37-летнему Писториусу нужно будет отмечаться у офицера по УДО. По словам семьи Стенкамп, он также обязан продолжать терапию по управлению гневом и посещать семинары о гендерном насилии в рамках условий условно-досрочного освобождения.

Джун Стенкамп добавила, что условия, выдвинутые комиссией по УДО, подтвердили ее веру в южноафриканскую систему правосудия, поскольку они дают четкий сигнал о том, что к насилию на гендерной почве относятся серьезно.

Писториус получил право на условно-досрочное освобождение после отбытия более половины своего 13-летнего срока. Комиссия удовлетворила прошение бывшего спортсмена 24 ноября прошлого года.

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Писториус убил Стенкамп несколькими выстрелами через дверь в ванную комнату в собственном доме в День святого Валентина 2013 года. На суде он заявлял, что принял ее за злоумышленника, который туда пробрался.

В октябре 2014 года Писториуса приговорили к пяти годам лишения свободы за непреднамеренное убийство, он вышел из тюрьмы под исправительное наблюдение, отбыв всего один год наказания. В 2015-м Верховный суд ЮАР удовлетворил протест прокуратуры и признал спортсмена виновным уже в умышленном убийстве, летом 2016-го он был приговорен к шести годам тюрьмы.

Прокуратура снова оспорила вердикт, дошла до Верховного апелляционного суда, который в ноябре 2017 года увеличил наказание Писториуса до 13 лет и пяти месяцев тюремного заключения.

Писториус, у которого из-за врожденного заболевания ампутированы обе ноги ниже колена, является шестикратным чемпионом Паралимпийских игр. Также он стал первым в истории паралимпийцем, который принял участие в Олимпийских играх. Это случилось в 2012 году в Лондоне. Также Писториус завоевал серебро на чемпионате мира по легкой атлетике 2011 года в эстафете 4х400 м.

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Иван Витченко Иван Витченко
ЮАР Оскар Писториус
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