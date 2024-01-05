Осужденный за убийство паралимпиец Писториус вышел на свободу по УДО

Шестикратный паралимпийский чемпион был осужден за убийство своей подруги Ривы Стенкамп, которое произошло в 2013 году. Он отбыл немногим более половины своего 13-летнего срока

Оскар Писториус (Фото: Charlie Shoemaker / Getty Images)

Южноафриканский бегун-ампутант, шестикратный паралимпийский чемпион Оскар Писториус вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО), отсидев немногим более половины срока за убийство своей подруги Ривы Стенкамп. Об этом сообщает Reuters.

«Департамент исправительных учреждений может подтвердить, что Оскар Писториус является условно-досрочно освобожденным начиная с 5 января 2024 года. Сейчас он находится дома», — говорится в заявлении департамента тюрем ЮАР.

В заявлении, опубликованном адвокатом семьи Стинкамп, мать Ривы Джун сказала: «Не может быть справедливости, если ваш любимый человек никогда не вернется, и никакое количество отпущенного срока не вернет Риву. Это мы, оставшиеся, отбываем пожизненное заключение».

До истечения срока приговора в декабре 2029 года 37-летнему Писториусу нужно будет отмечаться у офицера по УДО. По словам семьи Стенкамп, он также обязан продолжать терапию по управлению гневом и посещать семинары о гендерном насилии в рамках условий условно-досрочного освобождения.

Джун Стенкамп добавила, что условия, выдвинутые комиссией по УДО, подтвердили ее веру в южноафриканскую систему правосудия, поскольку они дают четкий сигнал о том, что к насилию на гендерной почве относятся серьезно.

Писториус получил право на условно-досрочное освобождение после отбытия более половины своего 13-летнего срока. Комиссия удовлетворила прошение бывшего спортсмена 24 ноября прошлого года.

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Писториус убил Стенкамп несколькими выстрелами через дверь в ванную комнату в собственном доме в День святого Валентина 2013 года. На суде он заявлял, что принял ее за злоумышленника, который туда пробрался.

В октябре 2014 года Писториуса приговорили к пяти годам лишения свободы за непреднамеренное убийство, он вышел из тюрьмы под исправительное наблюдение, отбыв всего один год наказания. В 2015-м Верховный суд ЮАР удовлетворил протест прокуратуры и признал спортсмена виновным уже в умышленном убийстве, летом 2016-го он был приговорен к шести годам тюрьмы.

Прокуратура снова оспорила вердикт, дошла до Верховного апелляционного суда, который в ноябре 2017 года увеличил наказание Писториуса до 13 лет и пяти месяцев тюремного заключения.

Писториус, у которого из-за врожденного заболевания ампутированы обе ноги ниже колена, является шестикратным чемпионом Паралимпийских игр. Также он стал первым в истории паралимпийцем, который принял участие в Олимпийских играх. Это случилось в 2012 году в Лондоне. Также Писториус завоевал серебро на чемпионате мира по легкой атлетике 2011 года в эстафете 4х400 м.