Трамп, Карни и Шейнбаум примут участие в жеребьевке ЧМ-2026

Жеребьевка пройдет 5 декабря в Вашингтоне

Фото: Dan Mullan / Getty Images

Президенты США и Мексики Дональд Трамп и Клаудия Шейнбаум, а также премьер-министр Канады Марк Карни подтвердили свое участие в церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года, который примут три страны. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

Мероприятие пройдет 5 декабря в Вашингтоне.

Пока определились 42 из 48 участниц турнира — еще четыре путевки будут разыграны в Европе и две — в межконтинентальных стыковых матчах.

Мексика и Канада примут по 13 матчей, США — 78.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Сборная России не участвовала в отборочном турнире чемпионата мира из-за отстранения со стороны ФИФА и УЕФА после начала военной операции на Украине.