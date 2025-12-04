Трамп, Карни и Шейнбаум примут участие в жеребьевке ЧМ-2026
Президенты США и Мексики Дональд Трамп и Клаудия Шейнбаум, а также премьер-министр Канады Марк Карни подтвердили свое участие в церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года, который примут три страны. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.
Мероприятие пройдет 5 декабря в Вашингтоне.
Пока определились 42 из 48 участниц турнира — еще четыре путевки будут разыграны в Европе и две — в межконтинентальных стыковых матчах.
Мексика и Канада примут по 13 матчей, США — 78.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.
Сборная России не участвовала в отборочном турнире чемпионата мира из-за отстранения со стороны ФИФА и УЕФА после начала военной операции на Украине.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили