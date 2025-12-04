 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар ЦСКА 1 1,95 x 3,6 2 3,85 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1 1,4 x 5 2 7,4 Футбол Италия. Кубок Лацио Милан 1 3,4 x 3,1 2 2,4 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,92 x 50 2 1,92 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ахмат Оренбург 1 1,75 x 3,8 2 4,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Рубин 1 2,13 x 3,15 2 3,75 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Акрон 1 1,22 x 6,4 2 13 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Сандерленд 1 1,25 x 6,3 2 11 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Бетис Барселона 1 4,1 x 4,5 2 1,7 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,36 x 61 2 3,26 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
ЧМ-2026⁠,
0

Трамп, Карни и Шейнбаум примут участие в жеребьевке ЧМ-2026

ФИФА: Трамп, Карни и Шейнбаум примут участие в жеребьевке ЧМ-2026
Сюжет
ЧМ-2026
Жеребьевка пройдет 5 декабря в Вашингтоне
Фото: Dan Mullan / Getty Images
Фото: Dan Mullan / Getty Images

Президенты США и Мексики Дональд Трамп и Клаудия Шейнбаум, а также премьер-министр Канады Марк Карни подтвердили свое участие в церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года, который примут три страны. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

Мероприятие пройдет 5 декабря в Вашингтоне.

Пока определились 42 из 48 участниц турнира — еще четыре путевки будут разыграны в Европе и две — в межконтинентальных стыковых матчах.

Мексика и Канада примут по 13 матчей, США — 78.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Сборная России не участвовала в отборочном турнире чемпионата мира из-за отстранения со стороны ФИФА и УЕФА после начала военной операции на Украине.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Футбол ЧМ-2026 Дональд Трамп Марк Карни Клаудия Шейнбаум
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Марк Карни фото
Марк Карни
политик, премьер-министр Канады
16 марта 1965 года
Материалы по теме
Месси допустил, что будет смотреть ЧМ-2026 как зритель
Спорт
Иран бойкотирует жеребьевку ЧМ-2026 из-за визовых ограничений США
Спорт
Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЧМ-2026
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 22:40 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 22:40
Путин заявил о влиянии на молодежь через Telegram и другие мессенджеры Политика, 23:02
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
В Киеве заявили, что не примут «неоднозначные» гарантии безопасности Политика, 22:54
США вновь продлили срок для завершения операций ЛУКОЙЛа за рубежом Бизнес, 22:49
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:46
Зеленский анонсировал решение о преемнике Ермака Политика, 22:44
В ЕС призвали предложить свой план по Украине Политика, 22:33
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Национальные бизнес-обычаи и нюансы бизнес-этики Турции РБК и РЭЦ, 22:23
Путин в шутку сравнил журналистов с представителями спецслужб Политика, 22:12
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 22:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:59
Трамп, Карни и Шейнбаум примут участие в жеребьевке ЧМ-2026 Спорт, 21:54
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Аналитики SberCIB не исключили падение курса доллара вплоть до ₽70 Инвестиции, 21:44