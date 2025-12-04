 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Месси не сыграет в Финалиссиме против сборной Испании

Месси не сыграет в Финалиссиме
Месси заявил, что матч между сборными Аргентины и Испании еще даже не подтвержден и он не собирается в нем играть
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил ESPN, что не планирует участвовать в Финалиссиме — матче между чемпионами Европы и Южной Америки.

As писала, что игра между действующим обладателем Кубка Америки Аргентиной и чемпионом Европы Испанией может пройти в марте 2026 года.

«Если честно, то нет, — ответил Месси на вопрос, будет ли он играть. — Еще даже не подтверждено, состоится ли она [игра]».

В 2022 году аргентинцы стали победителями первой Финалиссимы, разгромив в Лондоне команду Италии со счетом 3:0.

Ранее подобные матчи проводились в 1985 и 1993 годах как Кубок Артемио Франки.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Футбол Лионель Месси сборная Аргентины по футболу
Лионель Месси фото
Лионель Месси
спортсмен, футболист
24 июня 1987 года
