Реклама
Спорт⁠,
0

Стал известен новый тренер российских борцов после неудачи на ЧМ

Монов возглавил сборную России по греко-римской борьбе после неудачи на ЧМ
Николай Монов возглавил сборную вместо Гоги Когуашвили. Монов с 2015 года работал с молодежной сборной
Николай Монов
Николай Монов (Фото: ФСБР)

Старший тренер молодежной команды Николай Монов возглавил сборную России по греко-римской борьбе на ближайший год. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

На сентябрьском чемпионате мира в Загребе российские борцы-классики взяли только одно серебро и две бронзы. После этого главный тренер команды Гоги Когуашвили решил покинуть пост. Он работал с командой почти 20 лет.

Глава ФСБР Михаил Мамиашвили заявил, что Монов — опытный наставник, «в свое время был борцом, достигшим высоких результатов», более десяти лет работал с молодежной командой.

Когуашвили останется в тренерском штабе и будет советником Мамиашвили.

На турнире в Загребе не смогли выступить два лидера сборной: двукратному чемпиону Европы Эмину Сефершаеву отозвали визу, после чего его выдворили из Хорватии, а бронзовому призеру ЧМ‑2024 Садыку Лалаеву вообще не дали визу.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
греко-римская борьба
