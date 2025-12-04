Стал известен новый тренер российских борцов после неудачи на ЧМ
Старший тренер молодежной команды Николай Монов возглавил сборную России по греко-римской борьбе на ближайший год. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
На сентябрьском чемпионате мира в Загребе российские борцы-классики взяли только одно серебро и две бронзы. После этого главный тренер команды Гоги Когуашвили решил покинуть пост. Он работал с командой почти 20 лет.
Глава ФСБР Михаил Мамиашвили заявил, что Монов — опытный наставник, «в свое время был борцом, достигшим высоких результатов», более десяти лет работал с молодежной командой.
Когуашвили останется в тренерском штабе и будет советником Мамиашвили.
На турнире в Загребе не смогли выступить два лидера сборной: двукратному чемпиону Европы Эмину Сефершаеву отозвали визу, после чего его выдворили из Хорватии, а бронзовому призеру ЧМ‑2024 Садыку Лалаеву вообще не дали визу.
