«Авангард» одержал волевую победу над аутсайдером КХЛ
Омский «Авангард» обыграл «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 5:2.
У «Сочи» дубль оформил Матвей Гуськов (13-я и 35-я минуты).
«Авангард» ответил шайбами Александра Волкова (32), Константина Окулова (50), Эндрю Потуральски (52), Артема Блажиевского (54) и Максима Лажуа (60).
«Авангард» выиграл шесть из семи последних матчей и занимает третье место в Восточной конференции.
У «Сочи» первое поражение за три матча и последняя строчка в Западной конференции.
