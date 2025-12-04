«Авангард» одержал волевую победу над аутсайдером КХЛ

«Авангард» пропустил первым в матче с «Сочи», но смог победить со счетом 5:2

Александр Волков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Омский «Авангард» обыграл «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 5:2.

У «Сочи» дубль оформил Матвей Гуськов (13-я и 35-я минуты).

«Авангард» ответил шайбами Александра Волкова (32), Константина Окулова (50), Эндрю Потуральски (52), Артема Блажиевского (54) и Максима Лажуа (60).

«Авангард» выиграл шесть из семи последних матчей и занимает третье место в Восточной конференции.

У «Сочи» первое поражение за три матча и последняя строчка в Западной конференции.