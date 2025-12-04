 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Биатлонист Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества

Биатлонист Латыпов без единого промаха выиграл спринт на этапе Кубка Содружества
В тройку призеров вошли Эдуард Латыпов, Кирилл Бажин и Антон Смольский
Эдуард Латыпов
Эдуард Латыпов (Фото: Alexander Shemetov / Global Look Press)

Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл спринтерскую гонку на втором этапе Кубка Содружества в Ханты‑Мансийске.

Латыпов обошелся без промахов и преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 44,1 секунды.

Второе место занял россиянин Кирилл Бажин — у него один промах и отставание 44,2 секунды. Третьим стал белорус Антон Смольский (+46,1; 1).

«Скольжение тугое, свежий снег, поэтому для всех спортсменов спартанские условия. Рад, что получилось справиться на рубеже. Удалось распределить силы, чтобы на финише их хватило», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Латыпов — трехкратный бронзовый призер Олимпиады в Пекине (в мужской и смешанной эстафетах, а также пасьюте).

Россияне и белорусы отстранены от турниров Международного союза биатлонистов (IBU) из-за военной операции на Украине.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Биатлон Эдуард Латыпов
