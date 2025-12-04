Биатлонист Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества
Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл спринтерскую гонку на втором этапе Кубка Содружества в Ханты‑Мансийске.
Латыпов обошелся без промахов и преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 44,1 секунды.
Второе место занял россиянин Кирилл Бажин — у него один промах и отставание 44,2 секунды. Третьим стал белорус Антон Смольский (+46,1; 1).
«Скольжение тугое, свежий снег, поэтому для всех спортсменов спартанские условия. Рад, что получилось справиться на рубеже. Удалось распределить силы, чтобы на финише их хватило», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
Латыпов — трехкратный бронзовый призер Олимпиады в Пекине (в мужской и смешанной эстафетах, а также пасьюте).
Россияне и белорусы отстранены от турниров Международного союза биатлонистов (IBU) из-за военной операции на Украине.
