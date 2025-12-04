Чемпион КХЛ прервал серию из трех поражений
Ярославский «Локомотив» победил в Хабаровске «Амур» со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Шайбы забросили Байрон Фрэз (на 49-й минуте), Артур Каюмов (52) и Александр Полунин (58).
Вратарь ярославцев Даниил Исаев отразил 21 бросок, второй раз в сезоне сыграв на ноль.
«Локомотив» победил впервые за четыре матча и занимает третье место в Западной конференции. У «Амура» пятое поражение подряд и восьмое место в Восточной конференции.
В параллельном матче петербургский СКА обыграл во Владивостоке «Адмирал» — 3:1.
