Чемпион КХЛ прервал серию из трех поражений

Чемпион КХЛ «Локомотив» прервал серию из трех поражений победой над «Амуром»

«Локомотив» всухую обыграл в гостях «Амур» — 3:0, в параллельном матче СКА победил «Адмирал» со счетом 3:1

Александр Полунин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Ярославский «Локомотив» победил в Хабаровске «Амур» со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Шайбы забросили Байрон Фрэз (на 49-й минуте), Артур Каюмов (52) и Александр Полунин (58).

Вратарь ярославцев Даниил Исаев отразил 21 бросок, второй раз в сезоне сыграв на ноль.

«Локомотив» победил впервые за четыре матча и занимает третье место в Западной конференции. У «Амура» пятое поражение подряд и восьмое место в Восточной конференции.

В параллельном матче петербургский СКА обыграл во Владивостоке «Адмирал» — 3:1.