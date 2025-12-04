 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Олимпийской чемпионке попали лыжной палкой по лицу во время гонки

Олимпийской чемпионке Сориной до крови разбили лицо лыжной палкой во время гонки
Сорина заняла 12-е место в гонке на 10 км в Тюмени. Она финишировала с кровью на лице — ее ударила палкой Крупицкая, которая заняла второе место
Татьяна Сорина
Татьяна Сорина (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка Пекина в лыжной эстафете Татьяна Сорина получила удар палкой по лицу от Евгении Крупицкой во время гонки на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России в Тюмени.

Сорина финишировала с кровью на лице.

«Я сидела близко за Крупицкой. У меня такое впервые. Бывают случаи, но очень редко. Самочувствие сегодня не самое лучшее», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».

Победу в гонке одержала Алина Пеклецова, Крупицкая финишировала второй. Сорина завершила гонку на 12-м месте, отстав от победительницы более чем на минуту.

«На картинке инцидент с Татьяной выглядел ужасающе, но по факту ничего страшного не произошло. <...> Хорошо, что штычок острый попал в область над бровью, а не ниже», — сказал Vseprosport старший тренер сборной России Егор Сорин.

Сориной 31 год. Помимо золота Игр-2022 на ее счету серебро чемпионата мира в эстафете. На российских соревнованиях спортсменка представляет сборную Тюменской области.

Анна Сатдинова
лыжи
