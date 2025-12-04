Олимпийской чемпионке попали лыжной палкой по лицу во время гонки
Олимпийская чемпионка Пекина в лыжной эстафете Татьяна Сорина получила удар палкой по лицу от Евгении Крупицкой во время гонки на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России в Тюмени.
Сорина финишировала с кровью на лице.
«Я сидела близко за Крупицкой. У меня такое впервые. Бывают случаи, но очень редко. Самочувствие сегодня не самое лучшее», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».
Победу в гонке одержала Алина Пеклецова, Крупицкая финишировала второй. Сорина завершила гонку на 12-м месте, отстав от победительницы более чем на минуту.
«На картинке инцидент с Татьяной выглядел ужасающе, но по факту ничего страшного не произошло. <...> Хорошо, что штычок острый попал в область над бровью, а не ниже», — сказал Vseprosport старший тренер сборной России Егор Сорин.
Сориной 31 год. Помимо золота Игр-2022 на ее счету серебро чемпионата мира в эстафете. На российских соревнованиях спортсменка представляет сборную Тюменской области.
