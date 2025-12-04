Американский баскетболист сбежал из российского клуба спустя три месяца

Американский баскетболист Эдвардс сбежал из «Автодора» спустя три месяца

Терренс Эдвардс летом подписал контракт с «Автодором». Он уехал в краткосрочную поездку в США, после чего сообщил клубу, что не вернется

Терренс Эдвардс (Фото: Официальный сайт БК «‎Автодор»)

Американский защитник Терренс Эдвардс уведомил «Автодор», что не вернется в Россию, сообщила пресс-служба саратовской команды Единой лиги ВТБ.

23-летний Эдвардс ранее отправился в США в «краткосрочную поездку».

В «Автодоре» заявили, что примут все необходимые меры, включая юридические, для защиты своих интересов.

«Автодор» был первым профессиональным клубом Эдвардса, о его переходе саратовцы объявили 27 августа. Контракт был рассчитан до конца сезона.

В 13 матчах сезона он набирал в среднем 16,3 очка.

Летом Эдвардс сыграл один матч за «Милуоки Бакс» в Летней лиге НБА.

«Автодор» выиграл два матча из 13 в текущем сезоне Единой лиги ВТБ и занимает предпоследнее, десятое место в таблице.