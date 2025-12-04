Американский баскетболист сбежал из российского клуба спустя три месяца
Американский защитник Терренс Эдвардс уведомил «Автодор», что не вернется в Россию, сообщила пресс-служба саратовской команды Единой лиги ВТБ.
23-летний Эдвардс ранее отправился в США в «краткосрочную поездку».
В «Автодоре» заявили, что примут все необходимые меры, включая юридические, для защиты своих интересов.
«Автодор» был первым профессиональным клубом Эдвардса, о его переходе саратовцы объявили 27 августа. Контракт был рассчитан до конца сезона.
В 13 матчах сезона он набирал в среднем 16,3 очка.
Летом Эдвардс сыграл один матч за «Милуоки Бакс» в Летней лиге НБА.
«Автодор» выиграл два матча из 13 в текущем сезоне Единой лиги ВТБ и занимает предпоследнее, десятое место в таблице.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили