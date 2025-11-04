Российский форвард вернется в «Трактор» после четвертой неудачи в НХЛ

«Ванкувер» выставил Виталия Кравцова на безусловный драфт отказов

Виталий Кравцов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс» выставил на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта российского нападающего Виталия Кравцова. Об этом сообщается на странице команды в соцсети Х.

25-летний форвард в августе заключил однолетний контракт с «Ванкувером» на сумму $775 тыс. Он не смог пробиться в основу и начал сезон в фарм-клубе, где в десяти матчах набрал 4 (1+3) очка. При этом форвард ранее говорил, что готов провести в фарм-клубе хоть весь сезон.

«Матч ТВ» и «Чемпионат» пишут, что Кравцов вернется в челябинский «Трактор», с которым в прошлом сезоне дошел до финала Кубка Гагарина, набрав 58 (27+31) очков в регулярном чемпионате и 7 (6+1) — в плей‑офф.

Кравцов, который был выбран на драфте НХЛ 2018 года «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде под общим девятым номером, уже четвертый раз не смог заиграть в Северной Америке.

В сезоне 2019/20 хоккеиста после тренировочного лагеря отправили в фарм-клуб «Рейнджерс» в АХЛ, после пяти матчей он вернулся в Россию, но потом снова уехал в Северную Америку. Из-за позднего старта следующего сезона в НХЛ Кравцов вернулся в Челябинск, а после окончания сезона КХЛ отправился в расположение «Рейнджерс», за который сыграл 20 матчей и набрал 4 очка (две шайбы и две передачи).

После сезона в КХЛ в 2022 году форвард подписал новый однолетний контракт с «Рейнджерс», сыграл 28 встреч за нью-йоркский клуб, но в феврале был обменян в «Ванкувер», где провел еще 16 матчей. После этого он вернулся в Россию и два сезона отыграл в «Тракторе».