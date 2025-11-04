Соболенко одержала вторую победу на Итоговом турнире WTA

Первая ракетка мира обыграла американку Джессику Пегулу

Арина Соболенко (Фото: Katelyn Mulcahy / Getty Images for WTA)

Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко выиграла второй матч на групповом этапе Итогового турнира WTA, который проходит в Эр-Рияде.

Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу, которая занимает пятое место в мировом рейтинге, со счетом 6:4, 2:6, 6:3.

Ранее в группе Штеффи Граф американка Кори Гауфф победила итальянку Джасмин Паолини — 6:3, 6:2.

Соболенко с двумя победами практически обеспечила себе место в полуфинале. В следующем матче 6 ноября она сыграет против Гауфф, а Пегула встретится с Паолини, которая после двух поражений потеряла шансы на выход в плей-офф.

В группе Серены Уильямс выступают Елена Рыбакина (Казахстан), которая после двух побед уже обеспечила себе место в полуфинале, Ига Свёнтек (Польша), Аманда Анисимова (США) и Мэдисон Киз (США).

Итоговый турнир WTA, куда квалифицировались восемь лучших теннисисток сезона, продлится до 8 ноября. Призовой фонд соревнований составляет более $15 млн.