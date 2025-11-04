«Зенит» подписал контракт с проведшим почти 90 матчей в НБА хорватом Шаманичем

Контракт с 25-летним центровым Лукой Шаманичем рассчитан до конца сезона 2025/26

Лука Шаманич (Фото: Ezra Shaw / Getty Images)

Хорватский центровой Лука Шаманич перешел в «Зенит». Об этом сообщается на сайте петербургского клуба Единой лиги ВТБ.

Контракт с 25-летним баскетболистом рассчитан до конца сезона 2025/26. Шаманич станет первым игроком из Хорватии в составе «Зенита».

Шаманич на драфте НБА 2019 года был выбран в первом раунде под общим 19-м номером «Сан-Антонио Сперс». Позднее он еще выступал за «Юту Джаз», всего в лиге провел 86 матчей, набирая в среднем 4,5 очка и делая 2,4 подбора.

В 2024 году Шаманич вернулся в Европу, играл за хорватскую «Цибону» и испанскую «Басконию». В сезоне 2024/25 хорват провел 21 матч в чемпионате Испании, в среднем набирая 7,5 очка и 2,4 подбора. В Евролиге у него 15 встреч (9,1 очка и 3,2 подбора).