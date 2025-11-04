 Перейти к основному контенту
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ливерпуль Реал 1 2,48 x 4,05 2 2,61 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Монако 1 2,15 x 4 2 2,95 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Бавария 1 2,58 x 3,85 2 2,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ювентус Спортинг Лиссабон 1 2,03 x 3,5 2 3,65 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Зенит Динамо 1 1,65 x 4,05 2 5,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Челси 1 8 x 5,3 2 1,35 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Кайрат Алматы 1 1,06 x 12 2 41 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Боруссия Дортмунд 1 1,4 x 5,2 2 6,8 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 1,95 x 3,6 2 3,85 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,7 x 4,2 2 4,4 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,6 x 4,05 2 5,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Алексей Швед подписал контракт с УНИКСом

Прошлый сезон Единой лиги ВТБ бронзовый призер Олимпиады в Лондоне провел в «Зените»
Алексей Швед
Алексей Швед (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне в составе сборной России по баскетболу Алексей Швед перешел в УНИКС. Об этом сообщается на сайте казанского клуба.

Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на два месяца.

В прошедшем сезоне Швед играл за петербургский «Зенит», которому помог завоевать серебряные медали Единой лиги ВТБ и чемпионата России. В 33 матчах он в среднем набирал 9,0 очка, 5,1 передачи и 2,1 подбора.

В составе сборной России Швед выигрывал бронзу Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011-го. Карьеру в национальной команде он завершил в 2021 году.

На клубном уровне Швед играл за клубы НБА «Миннесота», «Филадельфия», «Хьюстон» и «Нью-Йорк», подмосковные «Химки», московские «Динамо» и ЦСКА, китайский «Шаньси Лунгс». Он является четырехкратным чемпионом России и победителем Евролиги (2007/08) в составе ЦСКА.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол Единая лига ВТБ Алексей Швед УНИКС
