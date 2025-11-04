Алексей Швед подписал контракт с УНИКСом

Прошлый сезон Единой лиги ВТБ бронзовый призер Олимпиады в Лондоне провел в «Зените»

Алексей Швед (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне в составе сборной России по баскетболу Алексей Швед перешел в УНИКС. Об этом сообщается на сайте казанского клуба.

Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на два месяца.

В прошедшем сезоне Швед играл за петербургский «Зенит», которому помог завоевать серебряные медали Единой лиги ВТБ и чемпионата России. В 33 матчах он в среднем набирал 9,0 очка, 5,1 передачи и 2,1 подбора.

В составе сборной России Швед выигрывал бронзу Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011-го. Карьеру в национальной команде он завершил в 2021 году.

На клубном уровне Швед играл за клубы НБА «Миннесота», «Филадельфия», «Хьюстон» и «Нью-Йорк», подмосковные «Химки», московские «Динамо» и ЦСКА, китайский «Шаньси Лунгс». Он является четырехкратным чемпионом России и победителем Евролиги (2007/08) в составе ЦСКА.