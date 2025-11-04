 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Форварда ПСЖ признали лучшим молодым футболистом Европы

Дезире Дуэ получил премию Golden Boy как лучший молодой футболист Европы
20-летний Дезире Дуэ получил премию Golden Boy. В прошлом году награда досталась Ламину Ямалю
Дезире Дуэ
Дезире Дуэ (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Форвард «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и сборной Франции Дезире Дуэ стал обладателем премии Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года. Об этом сообщается в аккаунте в соцсети Х итальянского издания Tuttosport, которое вручает эту награду.

Дуэ 20 лет, в прошлом сезоне он выиграл с ПСЖ чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов, где в финале против «Интера» сделал дубль и отметился голевой передачей.

В этом году он дебютировал в сборной Франции, в составе которой провел уже четыре матча.

В прошлом году приз получил форвард «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль.

Премия вручается с 2003 года. Ее ежегодно получает футболист в возрасте младше 21 года, выступающий в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.

В разные годы приз Golden Boy получали Лионель Месси, Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг, Уэйн Руни, Сеск Фабрегас, Иско, Марио Балотелли, Марио Гетце, Поль Погба, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Джуд Беллингем, Гави и Педри.

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ПСЖ Дезире Дуэ
