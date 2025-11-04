Форварда ПСЖ признали лучшим молодым футболистом Европы
Форвард «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и сборной Франции Дезире Дуэ стал обладателем премии Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года. Об этом сообщается в аккаунте в соцсети Х итальянского издания Tuttosport, которое вручает эту награду.
Дуэ 20 лет, в прошлом сезоне он выиграл с ПСЖ чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов, где в финале против «Интера» сделал дубль и отметился голевой передачей.
В этом году он дебютировал в сборной Франции, в составе которой провел уже четыре матча.
В прошлом году приз получил форвард «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль.
Премия вручается с 2003 года. Ее ежегодно получает футболист в возрасте младше 21 года, выступающий в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.
В разные годы приз Golden Boy получали Лионель Месси, Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг, Уэйн Руни, Сеск Фабрегас, Иско, Марио Балотелли, Марио Гетце, Поль Погба, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Джуд Беллингем, Гави и Педри.
