Бывшая девушка игрока НХЛ обвинила его в краже $50 тыс. из-за лудомании

Модель Лорен Мохен заявила, что несколько лет помогала Артуру Калиеву с деньгами, а он их тратил на ставки

Артут Калиев (Фото: Al Bello / Getty Images)

Американская модель Лорен Мохен заявила New York Post, что форвард клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Артур Калиев украл у нее более $50 тыс. из-за своих проблем с лудоманией.

Калиев и Мохен начали встречаться в 2022 году, когда американский хоккеист играл еще за «Лос-Анджелес Кингз». По словам девушки, она помогала ему деньгами, а тот всегда жаловался, что его семья забирает у него всю зарплату. Позднее она связалась с сестрой спортсмена, которая рассказала, что родители контролируют его счета из-за его игровой зависимости.

Также Мохен рассказала, что Калиев выпросил доступ к ее счету с обещанием вернуть в будущем все занятые деньги, но этого так и не произошло. В итоге за годы их отношений хоккеист под различными предлогами выманил у девушки более $50 тыс.

В начале сентября 2025 года, когда пара уже рассталась, Мохен подала заявление в полицию, чтобы начать процесс оспаривания операций, связанных с предполагаемым мошенничеством Калиева.

24-летний Калиев, уроженец Ташкента, перешел в «Оттаву» перед началом нынешнего сезона. В НХЛ за «Сенаторз» он сыграл два матча. Всего в лиге у него 204 матча и 76 (38+38) очков.