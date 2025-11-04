 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ливерпуль Реал 1 2,45 x 4,05 2 2,65 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Монако 1 2,15 x 4 2 3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Бавария 1 2,6 x 3,8 2 2,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ювентус Спортинг Лиссабон 1 2,05 x 3,45 2 3,65 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Зенит Динамо 1 1,65 x 4,05 2 5,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Челси 1 8 x 5,3 2 1,35 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Кайрат Алматы 1 1,05 x 12,5 2 43 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Боруссия Дортмунд 1 1,4 x 5,2 2 6,8 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 1,95 x 3,55 2 3,85 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,7 x 4,2 2 4,4 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,6 x 4,05 2 5,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Бывшая девушка игрока НХЛ обвинила его в краже $50 тыс. из-за лудомании

Модель Лорен Мохен заявила, что несколько лет помогала Артуру Калиеву с деньгами, а он их тратил на ставки
Артут Калиев
Артут Калиев (Фото: Al Bello / Getty Images)

Американская модель Лорен Мохен заявила New York Post, что форвард клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Артур Калиев украл у нее более $50 тыс. из-за своих проблем с лудоманией.

Калиев и Мохен начали встречаться в 2022 году, когда американский хоккеист играл еще за «Лос-Анджелес Кингз». По словам девушки, она помогала ему деньгами, а тот всегда жаловался, что его семья забирает у него всю зарплату. Позднее она связалась с сестрой спортсмена, которая рассказала, что родители контролируют его счета из-за его игровой зависимости.

Также Мохен рассказала, что Калиев выпросил доступ к ее счету с обещанием вернуть в будущем все занятые деньги, но этого так и не произошло. В итоге за годы их отношений хоккеист под различными предлогами выманил у девушки более $50 тыс.

В начале сентября 2025 года, когда пара уже рассталась, Мохен подала заявление в полицию, чтобы начать процесс оспаривания операций, связанных с предполагаемым мошенничеством Калиева.

24-летний Калиев, уроженец Ташкента, перешел в «Оттаву» перед началом нынешнего сезона. В НХЛ за «Сенаторз» он сыграл два матча. Всего в лиге у него 204 матча и 76 (38+38) очков.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Оттава Сенаторз Лос-Анджелес Кингз
Материалы по теме
Малкин сохранил лидерство в списке лучших ассистентов сезона НХЛ
Спорт
Овечкин заявил, что не думает о своих неудачах на старте сезона НХЛ
Спорт
Российский нападающий вернулся из НХЛ в «Авангард»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Жизнь «Дарта Вейдера Белого дома». Фотогалерея Политика, 18:31
Еврокомиссия заявила о проблеме пыток в тюрьмах Украины Общество, 18:23
Криштиану Роналду заявил о скором завершении карьеры Спорт, 18:21
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
МВД назвало три привычки, помогающие против мошенников Общество, 18:11
Форварда ПСЖ признали лучшим молодым футболистом Европы Спорт, 18:01
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Путин подписал закон о новых сроках призыва и повесток Общество, 17:57
Бывшая девушка игрока НХЛ обвинила его в краже $50 тыс. из-за лудомании Спорт, 17:51
Путин подписал закон о сборах резервистов для защиты важных объектов Политика, 17:51
Германия собралась увеличить финансовую помощь Украине Политика, 17:31
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года Политика, 17:21
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади Общество, 17:20