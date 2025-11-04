Бывшая девушка игрока НХЛ обвинила его в краже $50 тыс. из-за лудомании
Американская модель Лорен Мохен заявила New York Post, что форвард клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Артур Калиев украл у нее более $50 тыс. из-за своих проблем с лудоманией.
Калиев и Мохен начали встречаться в 2022 году, когда американский хоккеист играл еще за «Лос-Анджелес Кингз». По словам девушки, она помогала ему деньгами, а тот всегда жаловался, что его семья забирает у него всю зарплату. Позднее она связалась с сестрой спортсмена, которая рассказала, что родители контролируют его счета из-за его игровой зависимости.
Также Мохен рассказала, что Калиев выпросил доступ к ее счету с обещанием вернуть в будущем все занятые деньги, но этого так и не произошло. В итоге за годы их отношений хоккеист под различными предлогами выманил у девушки более $50 тыс.
В начале сентября 2025 года, когда пара уже рассталась, Мохен подала заявление в полицию, чтобы начать процесс оспаривания операций, связанных с предполагаемым мошенничеством Калиева.
24-летний Калиев, уроженец Ташкента, перешел в «Оттаву» перед началом нынешнего сезона. В НХЛ за «Сенаторз» он сыграл два матча. Всего в лиге у него 204 матча и 76 (38+38) очков.
