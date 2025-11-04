 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ливерпуль Реал 1 2,4 x 4,1 2 2,7 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Монако 1 2,13 x 4 2 3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Бавария 1 2,55 x 4 2 2,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ювентус Спортинг Лиссабон 1 2,05 x 3,45 2 3,65 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Зенит Динамо 1 1,62 x 4,1 2 5,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Челси 1 8 x 5,3 2 1,35 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Кайрат Алматы 1 1,05 x 12,5 2 43 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Боруссия Дортмунд 1 1,4 x 5,2 2 6,8 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 1,95 x 3,6 2 3,85 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,7 x 4,2 2 4,4 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,6 x 4,05 2 5,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари

Официальная церемония состоялась в Беркшире. Бывший футболист сборной Англии был удостоен этого звания по случаю официального дня рождения короля
Дэвид Бекхэм с женой Викторией
Дэвид Бекхэм с женой Викторией (Фото: Andrew Matthews - Pool / Getty Images)

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм был официально посвящен в рыцари за заслуги перед футболом и британским обществом, сообщает Би-би-си.

50-летний Бекхэм, ранее в июле включенный в список награжденных по случаю дня рождения Карла III, был посвящен королем в рыцари во вторник, 4 ноября, на церемонии в Беркшире.

«Я невероятно горжусь этим. Люди знают, какой я патриот — я люблю свою страну. Я всегда говорил, как важна монархия для моей семьи. Мне повезло путешествовать по миру, и все, о чем люди хотят со мной говорить, — это о нашей монархии. Я горжусь ею», — сказал бывший футболист.

Карьеру Бекхэм завершил в 2013 году. Выступал за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Реал», ПСЖ, «Милан» и «Лос-Анджелес Гэлакси»; выигрывал чемпионаты Англии, Испании, Франции и становился победителем Лиги чемпионов. В настоящее время Бекхэм является совладельцем американского клуба «Интер Майами», в котором выступает Лионель Месси.

В 2003 году Бекхэма, который сыграл 115 матчей за сборную Англии и в течение шести лет был ее капитаном, наградили орденом Британской империи за заслуги перед футболом.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Карл III Дэвид Бекхэм рыцарство
Виктория Бекхэм фото
Виктория Бекхэм
певица, дизайнер, предприниматель
17 апреля 1974 года
Карл III Виндзор фото
Карл III Виндзор
монарх, Король Великобритании
14 ноября 1948 года
Материалы по теме
Дэвид Бекхэм перенес операцию на сломанном 22 года назад запястье
Спорт
Гари Олдмана посвятили в рыцари
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
«Саддаму, с наилучшими пожеланиями». Самые яркие высказывания Дика Чейни Политика, 16:55
Российских ватерполистов допустили на международные старты c 2026 года Спорт, 16:51
Стала известна причина смерти бывшего вице-президента США Чейни Общество, 16:44
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Последствия тайфуна на Филиппинах, который унес жизни 26 человек. Видео Общество, 16:34
В Москве и области объявили «желтый» уровень опасности из-за тумана Город, 16:28
Вучич заявил, что в Белграде три дня ищут двух приезжих снайперов Общество, 16:20
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Аутсайдер КХЛ проиграл восьмой матч подряд Спорт, 16:14
Handelsblatt узнала о приверженности ФРГ отказу от поставок Taurus Киеву Политика, 16:08
Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари Спорт, 16:05
Норвегия модернизирует систему наблюдения на границе с Россией Политика, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Стали известны дата и место прощания с режиссером Геральдом Бежановым Общество, 15:55