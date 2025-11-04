Niagara Sports — об интересе «Спартака» к Риере: «Он сконцентрирован на «Целе»

В агентстве тренера Риеры отреагировали на интерес со стороны «Спартака»

В Niagara Sports заявили, что испанец сконцентрирован на ближайшей игре «Целе» в Лиге конференций, несмотря на информацию об интересе из России

Альберт Риера (Фото: Fran Santiago / Getty Images)

Испанский тренер словенского «Целе» Альберт Риера сконцентрирован на ближайшей игре клуба, несмотря на информацию об интересе со стороны московского «Спартака». Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказали в агентстве Niagara Sports, представляющем интересы Риеры.

Накануне словенский Sportklub сообщил, что «Спартак» интересуется Риерой и представители московского клуба посетят ближайший матч команды.

«Мы не знаем, что произойдет. Посмотрим в ближайшие несколько дней. Пока можно сказать лишь то, что у Альберта в контракте нет опции выкупа. Риера сконцентрирован только на игре «Целе», которая пройдет в четверг», — сообщили в Niagara Sports.

В четверг «Целе» сыграет против польской «Легии» в матче общего этапа Лиги конференции.

Риере 43 года. В качестве игрока он выступал за «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Бордо», «Олимпиакос», «Галатасарай» и другие. После завершения игровой карьеры был тренером люблянской «Олимпии» и «Бордо».