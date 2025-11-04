В агентстве тренера Риеры отреагировали на интерес со стороны «Спартака»
Испанский тренер словенского «Целе» Альберт Риера сконцентрирован на ближайшей игре клуба, несмотря на информацию об интересе со стороны московского «Спартака». Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказали в агентстве Niagara Sports, представляющем интересы Риеры.
Накануне словенский Sportklub сообщил, что «Спартак» интересуется Риерой и представители московского клуба посетят ближайший матч команды.
«Мы не знаем, что произойдет. Посмотрим в ближайшие несколько дней. Пока можно сказать лишь то, что у Альберта в контракте нет опции выкупа. Риера сконцентрирован только на игре «Целе», которая пройдет в четверг», — сообщили в Niagara Sports.
В четверг «Целе» сыграет против польской «Легии» в матче общего этапа Лиги конференции.
Риере 43 года. В качестве игрока он выступал за «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Бордо», «Олимпиакос», «Галатасарай» и другие. После завершения игровой карьеры был тренером люблянской «Олимпии» и «Бордо».
