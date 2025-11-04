Тарасова назвала американца Малинина лучшим фигуристом мира

По словам заслуженного тренера СССР, возможно, через 15 или 20 лет появится кто-то сильнее американского фигуриста, но в прошлом таких не было

Илья Малинин (Фото: Harry How / Getty Images)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает американца Илью Малинина лучшим фигуристом мира. Об этом она заявила Sport24.

«Малинин — фигурист будущего. У Ильи уникальная техника, его невозможно сравнить ни с кем из фигуристов прошлого. У него сейчас нет конкурентов, а тогда не было бы и подавно. Раньше ведь лучшие спортсмены прыгали всего один-два четверных», — сказала Тарасова.

По словам Тарасовой, в прошлом никто и никогда не делал того, на что технически способен Малинин. «Может быть, через 15 или 20 лет появится кто-то сильнее Ильи, но в прошлом таких не было», — добавила Тарасова.

На прошлой неделе Малинин стал победителем этапа серии Гран-при ISU в канадском Саскатуне, улучшив более чем на балл собственный мировой рекорд в произвольной программе (228,97 балла). В произвольной программе он исполнил шесть четверных прыжков и два тройных акселя.

Малинин — сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана. Он двукратный чемпион мира (2024, 2025).