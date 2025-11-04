 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ливерпуль Реал 1 2,4 x 4 2 2,75 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Монако 1 2,15 x 4 2 3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Бавария 1 2,55 x 4 2 2,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ювентус Спортинг Лиссабон 1 2,05 x 3,5 2 3,6 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Зенит Динамо 1 1,62 x 4,1 2 5,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Челси 1 8 x 5,3 2 1,35 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Кайрат Алматы 1 1,05 x 12,5 2 43 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Боруссия Дортмунд 1 1,4 x 5,2 2 6,8 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 1,95 x 3,6 2 3,85 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,7 x 4,2 2 4,4 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,6 x 4,05 2 5,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

«Фиорентина» уволила главного тренера после 10 матчей без побед

«Фиорентина» уволила Пиоли после 10 матчей без побед на старте сезона
Стефано Пиоли возглавил клуб в июле. После десяти туров «Фиорентина» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии, не одержав ни одной победы и четырежды сыграв вничью
Стефано Пиоли
Стефано Пиоли (Фото: Gabriele Maltinti / Getty Images)

Стефано Пиоли уволен с поста главного тренера «Фиорентины». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

«Фиорентина» под руководством 60-летнего Пиоли провально начала сезон в серии. В 10 турах команда не одержала ни одной победы (четыре очка) и занимает последнее место в турнирной таблице.

И.о. главного тренера назначен Даниэле Галлоппа.

Пиоли возглавил «Фиорентину» в июле этого года. Ранее он тренировал «Салернитану», «Модену», «Парму», «Гроссето», «Пьяченцу», «Сассуоло», «Кьево», «Палермо», «Болонью», «Лацио», «Интер», «Милан» и саудовский «Ан-Наср».

В сезоне-2021/22 Пиоли привел «Милан» к победе в чемпионате Италии.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Фиорентина чемпионат Италии по футболу
Материалы по теме
Чемпиона мира и Европы Виейра уволили из худшего клуба Серии А
Спорт
Аутсайдер чемпионата Англии уволил тренера спустя 10 матчей без побед
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
В Турции начали поиски пропавшей россиянки Общество, 15:27
Еврокомиссар рассказала об идее испытательного срока для новых членов ЕС Политика, 15:11
В Петербурге двух молодых людей задержали за стрельбу из каршеринга Общество, 15:09
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
В Челябинске задержали женщину, подозреваемую в убийстве 5-летней дочери Общество, 14:52
Совет Евросоюза выделил Украине более €1,8 млрд Политика, 14:48
Тарасова назвала американца Малинина лучшим фигуристом мира Спорт, 14:47
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Умер бывший вице-президент США Дик Чейни Политика, 14:32
Уитакер рассказал о встрече с Зеленским в Киеве Политика, 14:31
Путин поручил запустить единый префрежим для бизнеса на Дальнем Востоке Общество, 14:28
Саммит стран Северной и Южной Америк отложили после ударов США Политика, 14:24
«Фиорентина» уволила главного тренера после 10 матчей без побед Спорт, 14:13
Telegram-каналы для инвестора: что читать без вреда #всенабиржу!, 14:10