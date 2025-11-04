«Фиорентина» уволила Пиоли после 10 матчей без побед на старте сезона

«Фиорентина» уволила главного тренера после 10 матчей без побед

Стефано Пиоли возглавил клуб в июле. После десяти туров «Фиорентина» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии, не одержав ни одной победы и четырежды сыграв вничью

Стефано Пиоли (Фото: Gabriele Maltinti / Getty Images)

Стефано Пиоли уволен с поста главного тренера «Фиорентины». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

«Фиорентина» под руководством 60-летнего Пиоли провально начала сезон в серии. В 10 турах команда не одержала ни одной победы (четыре очка) и занимает последнее место в турнирной таблице.

И.о. главного тренера назначен Даниэле Галлоппа.

Пиоли возглавил «Фиорентину» в июле этого года. Ранее он тренировал «Салернитану», «Модену», «Парму», «Гроссето», «Пьяченцу», «Сассуоло», «Кьево», «Палермо», «Болонью», «Лацио», «Интер», «Милан» и саудовский «Ан-Наср».

В сезоне-2021/22 Пиоли привел «Милан» к победе в чемпионате Италии.