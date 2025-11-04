«Фиорентина» уволила главного тренера после 10 матчей без побед
Стефано Пиоли уволен с поста главного тренера «Фиорентины». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.
«Фиорентина» под руководством 60-летнего Пиоли провально начала сезон в серии. В 10 турах команда не одержала ни одной победы (четыре очка) и занимает последнее место в турнирной таблице.
И.о. главного тренера назначен Даниэле Галлоппа.
Пиоли возглавил «Фиорентину» в июле этого года. Ранее он тренировал «Салернитану», «Модену», «Парму», «Гроссето», «Пьяченцу», «Сассуоло», «Кьево», «Палермо», «Болонью», «Лацио», «Интер», «Милан» и саудовский «Ан-Наср».
В сезоне-2021/22 Пиоли привел «Милан» к победе в чемпионате Италии.
