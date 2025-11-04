 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ливерпуль Реал 1 2,45 x 3,95 2 2,7 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Монако 1 2,2 x 3,95 2 2,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Бавария 1 2,65 x 3,95 2 2,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ювентус Спортинг Лиссабон 1 1,9 x 3,65 2 4 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Зенит Динамо 1 1,6 x 4,3 2 5,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Челси 1 8 x 5,2 2 1,35 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Кайрат Алматы 1 1,05 x 13 2 44 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Боруссия Дортмунд 1 1,4 x 5,1 2 6,9 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 1,92 x 3,75 2 3,8 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,7 x 4,1 2 4,6 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,6 x 4 2 5,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Овечкин заявил, что не думает о своих неудачах на старте сезона НХЛ

Овечкин заявил, что не думает о своей антирекордной серии на старте сезона НХЛ
Форвард забил только два гола в 12 матчах — это повторение его худшего результата в карьере. По словам Овечкина, нужно просто продолжать работать, и тогда все наладится
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не придает значения своему неудачному старту в нынешнем сезоне НХЛ.

40-летний форвард забил только два гола в 12 матчах — это повторение его худшего результата в карьере. «Вашингтон» набрал 13 очков и занимает 13-е место в Восточной конференции.

«Да, у нас есть трудности. Но в целом нам просто нужно придерживаться плана и продолжать работать, и рано или поздно все придет», — цитирует Овечкина сайт НХЛ.

Овечкину осталось забросить одну шайбу, чтобы первым в истории НХЛ достичь отметки 900 голов в регулярном чемпионате. «Не нужно много думать об этом. Как только начинаешь, то просто это будет давить на тебя. Ты просто должен выходить на площадку и делать для своей команды все, что в твоих силах», — добавил Овечкин.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В прошлом сезоне россиянин превзошел рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки (894 гола).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Заработки Овечкина и Малкина. Топ самых высокооплачиваемых игроков НХЛ
Спорт
«Яндекс» экранизирует биографию Овечкина
Спорт
Овечкин повторил личный антирекорд по голам на старте сезона НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
В Нижегородской области обломки дронов повредили многоквартирный дом Политика, 10:48
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Польша решила создать свою систему защиты, не дожидаясь «стены дронов» ЕС Политика, 10:42
Малкин сохранил лидерство в списке лучших ассистентов сезона НХЛ Спорт, 10:41
На американском фондовом рынке пузырь. Но не там, где все думаютПодписка на РБК, 10:40
Без права на отдых: что реально помогает, когда дел много, а сил нетПодписка на РБК, 10:36
В Китае запустили пробное производство летающих автомобилей Общество, 10:35
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Глава Якутии анонсировал строительство до 2 ГВт ЦОДов в республике Бизнес, 10:30
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Овечкин заявил, что не думает о своих неудачах на старте сезона НХЛ Спорт, 10:20
В Курской области БПЛА ударили по двум подстанциям Политика, 10:13
На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности Общество, 10:08
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
Что такое Alipay, как пополнить баланс и как пользоваться в России Инвестиции, 10:00