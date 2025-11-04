Овечкин заявил, что не думает о своих неудачах на старте сезона НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не придает значения своему неудачному старту в нынешнем сезоне НХЛ.
40-летний форвард забил только два гола в 12 матчах — это повторение его худшего результата в карьере. «Вашингтон» набрал 13 очков и занимает 13-е место в Восточной конференции.
«Да, у нас есть трудности. Но в целом нам просто нужно придерживаться плана и продолжать работать, и рано или поздно все придет», — цитирует Овечкина сайт НХЛ.
Овечкину осталось забросить одну шайбу, чтобы первым в истории НХЛ достичь отметки 900 голов в регулярном чемпионате. «Не нужно много думать об этом. Как только начинаешь, то просто это будет давить на тебя. Ты просто должен выходить на площадку и делать для своей команды все, что в твоих силах», — добавил Овечкин.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В прошлом сезоне россиянин превзошел рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки (894 гола).
