«Челси» обыграл «Ливерпуль», забив на 96-й минуте
Футболисты «Челси» обыграли «Ливерпуль» со счетом 2:1 в домашнем матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В составе хозяев голы забили Мойсес Кайседо (14-я минута) и Эстевао (90+6), у гостей отличился Коди Гакпо (63).
«Ливерпуль» набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, «Челси» с 11 очками расположился на шестой строчке.
«Ливерпуль» проиграл уже третий подряд матч во всех турнирах.
В следующем туре «Челси» 18 августа в гостях сыграет с «Ноттингем Форест», «Ливерпуль» днем позже примет «Манчестер Юнайтед».
