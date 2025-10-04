«Челси» обыграл «Ливерпуль», забив на 96-й минуте

Встреча завершилась со счетом 2:1, победу лондонскому клубу принес Эставао

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Футболисты «Челси» обыграли «Ливерпуль» со счетом 2:1 в домашнем матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе хозяев голы забили Мойсес Кайседо (14-я минута) и Эстевао (90+6), у гостей отличился Коди Гакпо (63).

«Ливерпуль» набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, «Челси» с 11 очками расположился на шестой строчке.

«Ливерпуль» проиграл уже третий подряд матч во всех турнирах.

В следующем туре «Челси» 18 августа в гостях сыграет с «Ноттингем Форест», «Ливерпуль» днем позже примет «Манчестер Юнайтед».