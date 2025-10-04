 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
Гарри Кейн побил рекорд чемпионата Германии, забив 11 голов в 6 турах

Ранее по 10 голов в первых шести турах забивали Серу Гирасси и Роберт Левандовски (дважды)
Гарри Кейн
Гарри Кейн (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Английский форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн стал первым футболистом в истории, забившим 11 голов в первых шести матчах сезона Бундеслиги.

Кейн в субботу отличился на 27-й минуте матча шестого тура против «Айнтрахта». К 60-й минуте «Бавария» ведет со счетом 2:0.

На счету 32-летнего Кейна уже 11 голов и три результативные передачи.

Ранее по десять голов в первых шести турах забивали Серу Гирасси (2023/24) и Роберт Левандовски (2019/20 и 2020/21).

Лучший бомбардир сборной Англии Кейн перешел в «Баварию» из лондонского «Тоттенхэма» в августе 2023 года. В первых двух сезонах он становился лучшим бомбардиром чемпионата Германии (36 и 26 голов).

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Бавария Гарри Кейн Бундеслига
