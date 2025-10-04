Гарри Кейн побил рекорд чемпионата Германии, забив 11 голов в 6 турах
Английский форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн стал первым футболистом в истории, забившим 11 голов в первых шести матчах сезона Бундеслиги.
Кейн в субботу отличился на 27-й минуте матча шестого тура против «Айнтрахта». К 60-й минуте «Бавария» ведет со счетом 2:0.
На счету 32-летнего Кейна уже 11 голов и три результативные передачи.
Ранее по десять голов в первых шести турах забивали Серу Гирасси (2023/24) и Роберт Левандовски (2019/20 и 2020/21).
Лучший бомбардир сборной Англии Кейн перешел в «Баварию» из лондонского «Тоттенхэма» в августе 2023 года. В первых двух сезонах он становился лучшим бомбардиром чемпионата Германии (36 и 26 голов).
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов