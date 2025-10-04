«Манчестер Юнайтед» обыграл «Сандерленд», впервые в сезоне не пропустив
Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Сандерленд» со счетом 2:0 в домашнем матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Голы забили Мэйсон Маунт (восьмая минута) и Беньямин Шешко (31).
МЮ впервые в сезоне смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.
«Манчестер Юнайтед» набрал 10 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Сандерленд» с 11 очками расположился на шестой строчке.
В следующем туре МЮ 19 октября в гостях сыграет с «Ливерпулем», «Сандерленд» днем ранее примет «Вулверхэмптон».
