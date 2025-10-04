Юрий Семин опроверг информацию, что он может возглавить «МЛ Витебск»
Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин заявил Sport24, что не вел переговоров с белорусским клубом «МЛ Витебск».
Ранее 4 октября football.by сообщил, что 78-летний Семин на следующей неделе возглавит «МЛ Витебск», который лидирует в чемпионате Белоруссии после 24 матчей.
«Первый раз слышу о том, что могу возглавить «МЛ Витебск». Я ни с кем не общался. Если я кого-то и буду тренировать, то команду ветеранов на прощальном матче Дениса Глушакова», — сказал Семин.
Последним местом работы Семина был «Ростов», который он покинул в сентябре 2021 года.
Семин тренировал московский «Локомотив» в 1986–1990, 1992–2005, 2009–2010 и 2016–2020 годах. Он трижды выиграл с командой золотые медали чемпионата России и шесть раз привел ее к победе в Кубке России. Также специалист возглавлял сборную России, московское «Динамо», киевское «Динамо», азербайджанскую «Габалу», «Мордовию» и «Анжи».
