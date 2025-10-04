Расселл выиграл квалификацию Гран-при Сингапура «Формулы-1»

27-летний пилот Mercedes завоевал второй в сезоне и седьмой в карьере поул. Второй результат показал Макс Ферстаппен, третий — Оскар Пиастри

Джордж Расселл (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Британский пилот Mercedes Джордж Расселл стал победителем квалификации 18-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Сингапура.

27-летний Расселл завоевал второй в сезоне и седьмой в карьере поул.

Второй результат показал победитель четырех последних сезонов «Формулы-1» голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третий — лидер нынешнего сезона австралиец Оскар Пиастри из McLaren.

В общем зачете Пиастри занимает первое место, набрав 324 очка. На втором месте его партнер по команде британец Ландо Норрис (299), на третьем — Ферстаппен (255).

Гонка Гран-при Сингапура пройдет 5 октября, начало — в 15:00 мск.

До конца чемпионата остаются еще семь гонок.