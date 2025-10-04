Ямаль пропустит несколько недель из-за травмы

Ямаль выбыл на несколько недель из-за травмы паха и может пропустить Эль-Класико

Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик не уверен, что лидер «Барселоны» успеет восстановиться к игре с мадридским «Реалом»

Ламин Ямаль (Фото: Angel Martinez / Getty Images for Qatar Airways)

Форвард «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль выбыл на две-три недели. Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

У 18-летнего футболиста случился рецидив травмы паха в игре Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:2).

Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик не уверен, когда Ямаль сможет вернуться на поле. «Это непростая травма, не мышечная. Мы не знаем, вернется ли он через две, три или четыре недели, и не знаю, вернется ли он к Эль-Класико (матч с «Реалом» пройдет 26 октября. — РБК)», — сказал Флик.

Лидер «Барселоны» провел пять матчей в этом сезоне (четыре в чемпионате и один в Лиге чемпионов), забив два гола и отдав три результативные передачи. Из-за проблем с пахом он пропустил четыре игры.