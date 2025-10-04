Даниил Медведев стартовал на «Мастерс» в Шанхае с разгромной победы

Российский теннисист обыграл во втором круге чеха Далибора Сврчину

Даниил Медведев (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Шанхае.

Во втором круге 29-летний россиянин, 16-й сеяный, обыграл чеха Далибора Сврчину, 91-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:1.

Следующим соперником Медведева, который стартовал в Шанхае сразу со второго круга, будет испанец Алехандро Давидович-Фокина (20-й номер рейтинга ATP).

Медведев, занимающий сейчас 18-ю строчку в рейтинге ATP, в 2022 году на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. В его активе 20 титулов ATP.

Турнир в Шанхае с призовым фондом более $9,19 млн завершится 12 октября. Соревнования категории «Мастерс» уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру ATP.